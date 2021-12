Tesla Cyberquad, in America c'è ma è solo per bambini. Messo in vendita nei giorni scorsi, è già sold out

Il quadriciclo Tesla Cyberquad è arrivato, ma è solo per bambini ed è già andato ‘sold out’. Il progetto, che era stato presentato a suo tempo, in occasione del ‘reveal’ del Cybertruck al quale è ispirato, ha finalmente preso forma, ma non ancora nel modo in cui tutti gli appassionati si aspettavano. Il Cyberquad messo in vendita per il solo mercato americano nei giorni scorsi è infatti solamente un veicolo pensato per i bambini. Il Mini Tesla Cyberquad è dotato di una batteria da 36 Volt, che permette una velocità massima di 16 km/h che possono essere limitati a 8 premendo un pulsante.

L’autonomia della batteria, invece, è di 25 km. Il mini-veicolo dispone di pneumatici ad aria compressa, telaio in acciaio saldato, sospensioni regolabili e freno a disco posteriore. Il design riproduce fedelmente quello del progetto Cyberquad originale, di cui conserva anche la texture dei fari. Messo in circolazione strizzando l’occhio al periodo natalizio e venduto a 1900 dollari e con assemblaggio ‘fai da tè, il Cyberquad in dimensioni ridotte ha già fatto registrare il tutto esaurito. Il ‘Cyberquad for Kids’ non viene spedito completamente assemblato e le istruzioni di montaggio di Tesla mostrano una ventina di parti diverse che devono essere assemblate una volta ricevuto lo scatolone a casa.