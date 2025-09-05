Tesla, un milione di Powerwall. Batteria domestica immagazzina energia da pannelli e rete
Tesla annuncia l'installazione in tutto il mondo di un milione di Powerwall, la batteria domestica compatta che immagazzina l'energia generata dal solare o dalla rete elettrica. Con la capacità di alimentare le case europee utilizzando una singola unità, aiuta le famiglie a risparmiare denaro immagazzinando l'energia solare in eccesso durante il giorno per utilizzarla di notte, quando i prezzi dell'elettricità sono più alti. Le modalità di alimentazione personalizzabili ottimizzano l'energia immagazzinata per la protezione dai blackout, il risparmio sulla bolletta elettrica e altro ancora.
Completamente integrato nell'ecosistema di prodotti Tesla, Powerwall può essere gestito tramite l'app Tesla e adattato alle diverse esigenze. Abbinato ai veicoli Tesla, Powerwall sblocca ulteriori funzioni di ricarica come carica con fotovoltaico. Questa funzione gratuita consente ai proprietari di Tesla con un Powerwall e un impianto solare di ricaricare i propri veicoli utilizzando solo l'energia solare in eccesso. È supportata anche la ricarica off-grid, riducendo ulteriormente il costo della ricarica domestica con energia sostenibile. Il primo Powerwall è stato installato a maggio del 2015 in California: a distanza di dieci anni è arrivata l'installazione, sempre in una casa degli Stati Uniti, del milionesimo esemplare.