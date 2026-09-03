Tesla lancia Cybercab, il taxi senza pedali né volante. L'appuntamento è Austin ma ancora non si sa la data

Tesla lancia il Cybercab, un'auto priva di pedali e volante progettata appositamente per servizi di taxi senza conducente. L'appuntamento è Austin, in Texas, dove il colosso di Elon Musk alzerà il velo sul suo nuovo prodotto. «Celebriamo il lancio del nostro robotaxi Cybercab con un evento esclusivo ad Austin, e tu potresti esserci», si leggeva nell'annuncio dell'evento pubblicato su X e nel quale Tesla invitava i clienti del servizio di robotaxi a effettuare più corse posisbili per avere la possibilità di essere estratti e partecipare all'appuntamento.