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Tesla lancia Cybercab, il taxi senza pedali né volante. L'appuntamento è Austin ma ancora non si sa la data
Germania, privati e auto elettriche sostengono il mercato di agosto (+2,6%). Byd sempre davanti a Tesla. Bene Fiat
Tesla frena (-35,8%), balzo cinesi con Byd (+194%), Leapmotor (+254%) e Omoda/Jaecoo (+209%)
Tesla lancia il Cybercab, un'auto priva di pedali e volante progettata appositamente per servizi di taxi senza conducente. L'appuntamento è Austin, in Texas, dove il colosso di Elon Musk alzerà il velo sul suo nuovo prodotto. «Celebriamo il lancio del nostro robotaxi Cybercab con un evento esclusivo ad Austin, e tu potresti esserci», si leggeva nell'annuncio dell'evento pubblicato su X e nel quale Tesla invitava i clienti del servizio di robotaxi a effettuare più corse posisbili per avere la possibilità di essere estratti e partecipare all'appuntamento.
venerdì 4 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 10:11 | © RIPRODUZIONE RISERVATA