​Tesla Model 3 in guida autonoma affronta la rotonda dell’Arco di Trionfo

Tesla sta attualmente testando la funzione Full Self-Driving (Supervisionato) in Europa, in vista del lancio per i clienti. Dopo aver mostrato le capacità del sistema per le strade di Amsterdam, nei Paesi Bassi, Tesla ha pubblicato un nuovo video affrontando uno degli scenari stradali più impegnativi d’Europa: la rotonda dell’Arco di Trionfo, nota anche come Place de l’Étoile, a Parigi, in Francia. Con le sue 12 vie radiali e l’intenso traffico, Place de l’Étoile genera stress per molti automobilisti in visita alla capitale francese ed è conosciuta come una delle rotonde più impegnative d’Europa.

In questo nuovo video https://x.com/teslaeurope/status/1923302585034756360 , si può vedere come il Full Self-Driving (Supervisionato) affronta in sicurezza questo scenario, reagendo ai veicoli e motocicli vicini, navigando in modo efficiente e mostrando le corrette segnalazioni agli altri utenti della strada, offrendo al contempo un’esperienza di guida fluida per i passeggeri.

https://x.com/teslaeurope/status/1923302587836539356

Questi video sono stati girati con una Tesla Model 3 di produzione, utilizzando lo stesso hardware dei veicoli attualmente consegnati ai clienti. Solo il software è una versione di test ingegneristica.

Oggi, tutte le Tesla sono dotate di serie di Autopilot, offrendo maggiore sicurezza e comodità. In futuro, tutti i veicoli Tesla offriranno capacità di guida autonoma senza supervisione, compresi i modelli attuali – Model S, Model 3, Model X e Model Y – che verranno aggiornati continuamente con ulteriori funzionalità di assistenza alla guida, avvicinandosi a un futuro autonomo.

Trasporto sostenibile, autonomia accessibile e sicura - L’approccio di Tesla all’autonomia si basa su un’architettura esclusivamente visiva con reti neurali end-to-end addestrate su miliardi di esempi tratti da dati reali. Nessun sensore costoso o mappe HD, il che consente un’implementazione scalabile e sicura in diverse aree geografiche e per vari casi d’uso. Come gli esseri umani, che guidano usando occhi e cervello, Tesla FSD si affida esclusivamente alla visione combinata con una potente elaborazione, migliorando l’accessibilità economica per i clienti e supportando lo sviluppo futuro.

Con una grande differenza però: gli esseri umani si distraggono, le telecamere e le reti neurali no. Full Self-Driving (Supervisionato) è addestrato su miliardi di chilometri di video reali provenienti dalla flotta globale Tesla composta da oltre 7 milioni di veicoli. In 50 anni, un guidatore può percorrere circa 800.000 km – la flotta globale Tesla percorre quella distanza ogni 3,5 minuti. Questo significa che FSD può reagire in modo sicuro a qualsiasi scenario stradale, per quanto raro. In totale, la flotta Tesla ha percorso oltre 5,79 miliardi di chilometri con FSD – prima in Beta, ora in modalità Supervisionata. Solo nel 2024, sono stati percorsi 3,48 miliardi di chilometri.

I dati reali già dimostrano che le funzionalità avanzate di assistenza alla guida aumentano significativamente la sicurezza stradale – nel primo trimestre del 2025, i guidatori che utilizzavano la tecnologia Autopilot avevano una probabilità dieci volte inferiore di essere coinvolti in un incidente rispetto alla media dei guidatori*.

Tesla sta collaborando attivamente con le autorità regolatorie per ottenere l’approvazione del Full Self-Driving (Supervisionato) in Europa, con l’obiettivo di lanciare la funzione su veicoli esistenti e nuovi il prima possibile. FSD Supervisionato è già disponibile in Stati Uniti, Canada, Messico e Cina.