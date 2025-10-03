Tesla, Model 3 e Model Y aggiornate con prezzo invariato. Più autonomia con le batterie dalle celle a densità maggiore
Tesla aggiorna i suoi modelli più venduti, Model 3 e Model Y, con degli upgrade che ne migliorano anche l'autonomia. Infatti, l'utilizzo di pacchi batteria con celle a densità maggiore porta la Model 3 long range a trazione posteriore ad una percorrenza di 750 km con una sola carica, mentre per la Model Y long range, a trazione integrale, l'autonomia stimata è di 629 km.
Si tratta di miglioramenti che non vanno ad influire sul prezzo e che, sulla Model 3, si affiancano ad altre migliorie. Tra queste segnaliamo una nuova telecamera frontale inserita nel paraurti anteriore, dotata di sistema antiappannamento, che offre una visuale più ampia delle aree circostanti la vettura tramite il display centrale. Inoltre, la Model 3 guadagna una nuova leva per gli indicatori di direzione che promette un utilizzo più agevole.