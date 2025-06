Tesla nel cuore di Roma testa la guida autonoma: dal Campidoglio al Colosseo con il Full Self-Driving (supervisionato)

E' un test sulla guida autonoma, anche se supervisionata, quello che Tesla sta effettuando nel cuore di Roma. L'operazione rientra nel piano del costruttore americano che sta infatti testando attualmente la funzione Full Self-Driving (Supervisionato) in Europa, in vista del lancio per i clienti. Dopo aver mostrato le potenzialità del sistema nei paraggi della rotonda dell'Arco di Trionfo a Parigi, Tesla ha anche voluto testimoniare il passaggio per le strade romane con un nuovo video girato tra le affollate strade della Capitale. Il percorso scelto, dal Campidoglio al Colosseo, è un intreccio di vicoli stretti, traffico imprevedibile e secoli di storia a ogni svolta.

Il tragitto, nella sua iconicità da città storica, ha affrontato un tragitto pensato per rappresentare la quotidianità urbana. Questo nuovo video mostra come il Full Self-Driving (supervisionato) affronta il contesto urbano in modo sicuro e reagisce a veicoli e moto vicine, comunica con gli altri utenti della strada e garantisce un'esperienza fluida ai passeggeri. Le riprese sono state effettuate a bordo di una Model 3 di serie, con lo stesso hardware delle vetture attualmente in consegna. L'unica differenza è l'uso di una versione software in fase di test ingegneristico. Oggi, ogni Tesla è equipaggiata di serie con Autopilot e In futuro, i veicoli idonei, ovvero Model S, Model 3, Model X e Model Y, riceveranno aggiornamenti progressivi per abilitare nuove funzioni di assistenza alla guida.