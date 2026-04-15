Tesla, ok dai Paesi Bassi alla guida autonoma supervisionata: è il primo paese Ue

Il sistema di guida autonoma supervisionata di Tesla è stato autorizzato nei Paesi Bassi: si tratta del primo paese europeo per il marchio di Elon Musk. L'autorità olandese responsabile dell'omologazione dei veicoli stradali, la Rdw, ha annunciato in un comunicato di aver dato il via libera «in via provvisoria» a questo sistema denominato Guida completamente autonoma supervisionata (Fsd supervised).

«Un veicolo dotato di Fsd Supervised non è autonomo - precisa l'organismo - si tratta di un sistema di assistenza alla guida: il conducente rimane responsabile e deve sempre mantenere il controllo», sottolineando che in queste condizioni il sistema «contribuisce positivamente» alla sicurezza stradale. «Grazie a questa omologazione, il sistema può ora essere utilizzato nei Paesi Bassi, con la possibilità di un'estensione futura a tutti gli Stati membri dell'Unione europea», ha aggiunto l'autorità di regolamentazione stradale, che afferma di essersi pronunciata dopo «ricerche e test approfonditi durati più di un anno e mezzo».

Il sistema di guida autonoma supervisionata di Tesla è stato autorizzato nei Paesi Bassi: si tratta del primo paese europeo per il marchio di Elon Musk. L'autorità olandese responsabile dell'omologazione dei veicoli stradali, la Rdw, ha annunciato in un comunicato di aver dato il via libera «in via provvisoria» a questo sistema denominato Guida completamente autonoma supervisionata (Fsd supervised).

«Un veicolo dotato di Fsd Supervised non è autonomo - precisa l'organismo - si tratta di un sistema di assistenza alla guida: il conducente rimane responsabile e deve sempre mantenere il controllo», sottolineando che in queste condizioni il sistema «contribuisce positivamente» alla sicurezza stradale. «Grazie a questa omologazione, il sistema può ora essere utilizzato nei Paesi Bassi, con la possibilità di un'estensione futura a tutti gli Stati membri dell'Unione europea», ha aggiunto l'autorità di regolamentazione stradale, che afferma di essersi pronunciata dopo «ricerche e test approfonditi durati più di un anno e mezzo».