Tesla pronta a costruire una raffineria di litio in Texas. Investirà 375 milioni di dollari nel sito situato a Corpus Christi

Tesla si avvia a realizzare una raffineria di litio in Texas, ultima mossa per garantire una fornitura sufficiente di materiali critici per la produzione delle sue auto. Il progetto fa parte di un piano per espandere la presenza di Tesla lungo la catena di fornitura di veicoli elettrici, ha segnalato Reuters. La raffineria dovrebbe essere operativa entro il prossimo anno e pronta per raggiungere un anno dopo una produzione annua sufficiente per la produzione di 1 milione di batterie per veicoli elettrici. Tesla investirà 375 milioni di dollari nella raffineria di litio, che sara situata a Corpus Christi.

L’azienda prevede di utilizzare un nuovo metodo di raffinazione del litio meno inquinante perché non produce solfato di sodio come sottoprodotto utilizzando acido solforico nel processo di raffinazione. «Invece, il sottoprodotto e una miscela di sabbia e carbonato di calcio, un valido additivo nella produzione di materiali da costruzione, che ci consente di utilizzare questo flusso di rifiuti», ha spiegato la società fondata da Elon Musk, aggiungendo che «in futuro, elaboreremo anche altri prodotti intermedi materie prime al litio, comprese quelle provenienti da batterie riciclate e scarti di produzione».