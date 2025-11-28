Stati Uniti, cresce il mercato delle auto elettriche: oltre un milione di veicoli consegnati da gennaio a settembre
Tesla, sono mille le Supercharger presenti in Italia. Molte passano dalle V2 alle V4 di ultima generazione
Tesla ha raggiunto il traguardo di mille Supercharger presenti in Italia grazie all'apertura di quello di Busto Arsizio, che presenta una grafica celebrativa a sottolineare questo traguardo. Sono 190 i nuovi punti di ricarica aperti nel 2025, a sottolineare che questi dodici mesi risultano essere i secondi, dopo il 2022, con il maggior numero di aperture. I lavori hanno interessato anche la modernizzazione di alcune stagioni, come presso i siti di Arezzo, Mercato San Severino, Palmi, Occhiobello, Grosseto e San Giovanni Teatino, dove sono stati sostituiti i Supercharger V2 con i nuovi Supercharger V4 di ultima generazione.
In media nello stivale ogni Supercharger conta 11 stazioni di ricarica per sito, dove viene fornita energia rinnovabile al 100% con una potenza minima di 150 kW ma oltre il 75% supera i 250 kW, che si traduce in un'autonomia aggiuntiva fino a 275 km in soli 15 minuti di ricarica. Inoltre, Tesla ha semplificato l'esperienza di ricarica grazie al «pianificatore di viaggio» integrato nel navigatore che è in grado anche di consigliare i tempi di ricarica per ciascuna stazione in base allo stile di guida, all'altitudine e alla temperatura. Infine, con l'app Tesla , gli utenti possono visualizzare costantemente la disponibilità ei prezzi delle stazioni Supercharger, monitorare lo stato di ricarica e ricevere una notifica quando il veicolo è pronto per riprendere la guida.