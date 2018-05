Tesla, per il Wall Street Journal è emorragia manager. Musk potrebbe perdere pezzi pregiati

NEW YORK - Emorragia di manager in corso a Tesla, colpita da uno sviluppo più lento del previsto della Model 3 e dagli incidenti delle proprie auto a guida autonoma. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Doug Field, vice presidente della divisione engineering addetto allo sviluppo dei veicoli, ha preso un congedo di diverse settimane: "Doug si sta prendendo un po' di tempo per ricaricare le pile e stare con la propria famiglia, non sta lasciando Tesla", è il commento di un portavoce. Sempre il quotidiano finanziario statunitense riporta anche di un altro manager, Matthew Schwall, che guidava i rapporti con le autorità Usa, avrebbe lasciato il gruppo per passare alla rivale Waymo, divisione di Alphabet, la holding di Google. Secondo fonti vicine alla vicenda, scrive il Wsj, l'uscita di Schwall non sarebbe collegata agli incidenti delle auto a guida autonoma.