Test su scimmie e umani: nessuna scorrettezza in casa Volkswagen. Reintegrato manager

WOLFSBURG - Test dei gas di scarico su scimmie e cavie umane: a 4 mesi dall’ennesimo scandalo che ha coinvolto alcuni dei principali costruttori di auto, Volkswagen sostiene di «non aver riscontrato alcun comportamento scorretto da parte dei collaboratori del gruppo» ed ha annunciato l’immediato reintegro di Thomas Steg, temporaneamente sospeso dal suo ruolo di responsabile delle Relazioni Esterne del gruppo, dopo essere finito nell’occhio del ciclone per le sperimentazioni condotte dall’EUGT, Gruppo Europeo di Ricerca sull’Ambiente e la Salute nel Settore dei Trasporti.

«Le indagini condotte dall’Audit del gruppo Volkswagen - si legge in una nota - hanno concluso che non si è verificato un comportamento scorretto e che non ci sono state violazioni rilevanti alle leggi sul lavoro da parte dei collaboratori del gruppo Volkswagen, con riferimento agli studi commissionati dal gruppo di ricerca EUGT, ente legalmente indipendente ora sciolto». «Le investigazioni - fanno sapere da Wolfsburg - hanno prestato particolare attenzione ai procedimenti nella fase preparatoria degli studi condotti su alcune scimmie in un laboratorio di ricerca statunitense».