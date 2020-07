Thierry Bolloré da 10 settembre nuovo ad Jaguar Land Rover. Annuncio di Tata che dal 2008 controlla gruppo britannico

ROMA - Thierry Bolloré sarà dal prossimo 10 settembre il nuovo amministratore delegato di Jaguar Land Rover, in sostituzione di Ralf Speth che diventerà presidente non esecutivo in JLR conservando anche il suo attuale ruolo nel consiglio di amministrazione di Tata Sons. La decisione è stata presa da Natarajan Chandrasekaran, presidente di Tata Sons, di Tata Motors e di Jaguar Land Rover plc che è appunto controllata dal 2008 dal Gruppo indiano. Bolloré vanta una vasta esperienza nel settore automobilistico, più recentemente come Ceo del Gruppo Renault dove ha lavorato dal settembre 2013 all'ottobre 2019 occupando successivamente le posizioni di executive vice president manufacturing & supply chain, chief competitive officer, chief operating officer e dal gennaio 2019 Ceo.

In precedenza Bolloré ha ricoperto ruoli di crescente importanza presso il fornitore globale di componentistica Faurecia: vi è entrato nel 2005 come - vice president Asia, exhaust systems product group, e poi è diventato vice president worldwide of marketing, R&D, programs, strategy and business development; vice president Europe e South Africa; vice president worldwide of industry, quality and purchasing e infine vice president Francia e worldwide, carica che ha ricoperto fino al 2012.

L'inizio della carriera di Bolloré risale al 1990 quando è entrato in Michelin occupando fino al 2005 posizioni di crescente importanza come chief of process and quality central groupe, worldwide heavy truck factories; head of method group, heavy truck business units in Europe, South America, Africa and Asia; industrial assistant Michelin passenger car factory; production manager, truck factory; managing director of truck and Aircraft businesses; vice president in charge of Industry for Michelin Aircraft business worldwide. ''Sono lieto di dare il benvenuto a Thierry Bolloré nella Jaguar Land Rover - ha commentato Chandrasekaran - un leader a livello globale con una comprovata esperienza nella implementazione di trasformazioni complesse, Thierry Bolloré porterà una vasta esperienza in una delle posizioni più apprezzate del settore''.