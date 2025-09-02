Togg, parte da IAA Mobility la strategia europea del brand turco. T10X e T10F in Germania, poi in Francia, Italia, Olanda e Svezia

Dopo il debutto globale in pompa magna al Consumer Electronic Show di Las Vegas nel 2023, il costruttore turco Togg - forte di una crescente presenza nel mercato nazionale - si prepara ad uscire dai confini della Turchia e degli altri Paesi in cui è fino ad oggi presente (xx) avviando le vendite nel mercato tedesco entro la fine dell'anno. Secondo le statistiche Togg ha venduto in Turchia nel primo semestre 2025 ben 68.000 unità del suv T10X. Come verrà dettagliato in un evento in programma per l'8 settembre alla IAA Mobility di Monaco Togg avvierà le sue operazioni inizialmente proprio con il suv elettrico T10X disegnato a Torino a Pininfarina. Dopo aver completato i test nella variante per la Ue questo elegante modello - iper equipaggiato dal punto di vista dei contenuti elettronici - dovrebbe arrivare in Germania nel 2026, contestualmente al debutto il Turchia della seconda generazione T10X.

Successivamente arriverà la berlina T10F, che non è stata ancora lanciata nemmeno nel mercato interno. L'azienda, che è nata nel 2018 come Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu, è guidata da Gürcan Karakas (un manager con 11 anni di esperienza nella tedesca Bosch, preceduti da 17 in Bosch Turkey) che sarà presente alla conferenza di Monaco alle 10:20 presso il Padiglione A2, Stand C40 della Messe München.. Lo stesso Karakas ha precisato che alla IAA presenterà anche «l'anteprima mondiale della versione di serie» della berlina T10F, anch'essa frutto della creatività stilistica di Pininfarina. Oltre alla presenza nei padiglione della fiera, Togg afferma che sarà presente anche all'Open Space di Königsplatz, dove offrirà test drive. «L'IAA Mobility è il luogo ideale per mostrare la nostra forza innovativa e interagire direttamente con il mercato tedesco - ha detto Karakas - Non vediamo l'ora di svelare il futuro della mobilità secondo Togg con il nostro suv T10X e il nuovo T10F».

Dopo la Germania la Casa automobilistica turca ha già confermato l'intenzione di entrare in Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia, sebbene non sia stata ancora fissata una tempistica e non sia stata soprattutto comunicata una estensione della gamma, magari con modelli Phev o Erev, cioè a batteria ma con range extender. Togg punta a vendere un milione di veicoli elettrici entro il 2032.