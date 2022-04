Tonale, certificazione digitale ed integrazione con Amazon. Il Suv ibrido Alfa Romeo è già nel futuro

Due gli allestimenti per la Tonale: Super e Ti, ciascuno con una caratterizzazione ben definita. La Super, entry level della gamma, può essere personalizzata con l’adozione del pack Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. Invece l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza ed il carattere distintivo dell’auto, può essere arricchito con il pack Veloce, per raggiungere il massimo in termini di prestazioni e sportività.

Grazie ad Alexa e all’integrazione con Amazon e al “Secure Delivery Service” introdotto con il lancio della Tonale, si può designare la propria auto come luogo di consegna di pacchi in arrivo. Ciò avverrà sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositare il plico all’interno della propria vettura in tutta sicurezza. E’ inoltre possibile essere costantemente aggiornati sullo status del proprio veicolo comodamente da casa e di mandare comandi da remoto.

Sulla Tonale debutta in esclusiva mondiale la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) grazie alla quale l’auto dispone di una certificazione digitale che documenta la sua vita. Ciò comporta una garanzia in più, a sostegno del valore residuo e della commerciabilità sul mercato dell’usato. Prevista anche la garanzia estesa a 5 anni sulle parti principali e 8 anni o 150.000 km per le batterie delle versioni ibride.