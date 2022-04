Tonale, stile inconfondibile e un pieno di dotazioni hi tech. La riscossa del Biscione passa per il Suv del futuro

“Era già bella, abbiamo lavorato sull’ottimizzazione della qualità fuori e dentro”. Con queste parole Alejandro Mesonero Romanos, il designer spagnolo a capo dello stile Alfa Romeo, ha spiegato il lavoro di perfezionamento fatto sulla Tonale, partendo dal concept del 2019. Il risultato è un SUV di dimensioni compatte ma non troppo (con 4,53 metri si colloca al vertice della categoria, popolata da concorrenti di misura compresa tra 4,40 e 4,50 metri), che non ha rinunciato alla “firma” storica del trilobo e a citazioni stilistiche di modelli iconici colme la SZ Zagato o il concept Proteo, ma ha reso il tutto compatibile con la modernità e con soluzioni hi-tech irrinunciabili. Tra queste i nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix 3+3, ma anche i cerchi in lega delle misure da 17, 18, 19 e 20 pollici, tutti capaci di esaltare la silhouette da SUV prestazionale.

Discorso simile per gli interni, caratterizzati da un ambiente dal carattere sportivo e tecnologico, con un felice accostamento tra la fredda solidità dell’alluminio e il calore e la morbidezza della pelle e dell’alcantara. Il quadro strumenti “a cannocchiale” conferma la chiara matrice stilistica Alfa Romeo, così come il volante di forma sportiva, impreziosito dalle palette del cambio in alluminio. Ma la plancia driver oriented è anche il “palcoscenico” di un apparato hi-tech che contempla un nuovo sistema d’infotainment composto da due display di grandi dimensioni – in totale raggiungono i 22.5 pollici (record nel segmento) – e una sofisticata interfaccia HMI (Human Machine Interface) fluida e intuitiva per avere a portata di mano tutte le funzionalità.

Grazie al sistema d’infotainment completamente nuovo, disegnato per offrire aggiornamenti “Over The Air” e integrazione con Amazon Alexa, la connettività è ai massimi livelli. Al conducente spetta scegliere solo se utilizzare il tutto con la manopola rotante o con il touchscreen.

Importante anche il lavoro fatto sulla sicurezza: sulla Tonale sono previsti tutti i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) oggi disponibili, fino a consentire la guida autonoma di livello 2. La Casa tiene comunque a precisare che “com’è giusto per chi possiede un’Alfa, il guidatore rimane sempre al centro e non vengono snaturate le sensazioni, le emozioni e le capacità di controllo di chi si trova al volante”.