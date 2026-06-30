Topolino in Vaticano: la micromobilità Fiat nel piano green della Santa Sede

Fiat Topolino diventa uno dei tasselli del piano per la riconversione ecologica 2030 della Città del Vaticano: lo Stato più piccolo al mondo potrà abbattere le emissioni anche grazie alla macchina più piccola al mondo, come ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat, che abbiamo incontrato a margine della presentazione della nuova partnership con il Vaticano.

Il brand di Stellantis metterà a disposizione dello Stato Pontificio 30 micro-veicoli elettrici, includendo non solo i quadricicli Topolino, che saranno utilizzati dai dipendenti del Governatorato per le operazioni interne, ma anche Tris, i nuovi tricicli commerciali Fiat che saranno utilizzati per la manutenzione dei giardini vaticani. I primi 20 veicoli sono già stati consegnati presso la sede del Governatorato, alla presenza di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Emilio Nappa, dell'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Segretari Generali del Governatorato e di Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis.

“Siamo orgogliosi di far parte del piano per la sostenibilità del Vaticano”, ha affermato Francois Olivier, CEO di Fiat, presentando la partnership nella Piazza del Governatorato dello Stato Pontificio, alle spalle della Basilica di San Pietro.

L’impegno condiviso con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano rafforza la comune volontà di promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile portando nella Santa Sede la micromobilità elettrica e “umana”, ha proseguito Olivier. La Topolino e Tris sono veicoli fatti per servire, non per dominare o disturbare; sono silenziosi, pratici, semplici, divertenti.

“Topolino e Tris sono qui per adattarsi”, ha affermato Olivier, “con rispetto e con una dimensione semplice vicina alle persone”.

L'introduzione di questa flotta completamente elettrica è in linea con la strategia ambientale promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che ha lanciato un programma di sviluppo della mobilità sostenibile denominato "Ecological Conversion 2030", volto a ridurre l'impronta di CO₂ del proprio parco veicoli. Questo percorso di decarbonizzazione – con l'obiettivo di raggiungere una flotta a zero emissioni entro la fine del decennio – è pienamente in linea con la strategia di FIAT, che mira a rendere la mobilità di merci e persone sempre più sostenibile attraverso le sue soluzioni di micromobilità.

Questa cerimonia ha anticipato un evento più ampio che si è tenuto a Roma, dedicato all'intera micromobilità di FIAT, dove il marchio ha presentato la sua visione per il futuro della mobilità urbana compatta.

Alla guida la Topolino si conferma agile e efficiente, pronta a confermare il suo successo nelle vie non solo del Vaticano ma di ogni città dove muoversi a zero emissioni e in spazi limitati è diventato una priorità. Fiat è oggi il primo marchio europeo della micromobilità, con uno share di mercato del 28% che sale al 35% in Italia. Dal lancio (due anni fa), sono state consegnate oltre 10mila Topolino in Italia e più di 40mila in Europa. L’ultimo trimestre le vendite sono cresciute del 30%, il risultato migliore di sempre.