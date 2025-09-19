Toyota: al Gazoo Garage Zerocento di Roma l’adrenalina dei rally è sbarcata sulle strade della Capitale

Il quartiere dell’EUR, dove fino a due anni fa sfrecciavano le Formula E, è tornato a respirare il profumo del motorsport. Ma questa volta non sono state le monoposto elettriche ad attrarre gli sguardi dei curiosi, perché al centro dei riflettori c’è stata la specialità del traverso dei rally. Roma ha vissuto un pomeriggio speciale grazie all’arrivo del tour Toyota Gazoo Racing Italy, che il 18 settembre ha fatto tappa al Gazoo Garage di Zerocento, in viale dell’Arte 20.

Dopo l’esordio a Firenze, il programma di eventi pensato da Toyota per avvicinare il mondo delle corse ai propri appassionati ha portato nella Capitale l’adrenalina dei rally trasformando il concessionario in un Service Park degno del WRC. Il Gazoo Garage di Zerocento è così diventato un punto di incontro unico tra il team Toyota, che prende parte al Campionato Italiano Assoluto Rally, tifosi e appassionati. A dimostrazione della passione che scorre nelle vene dei romani, come dimostrato anche dal Rally di Roma Capitale presenza fissa del FIA ERC, un folto numero di persone curiose di vedere da vicino la GR Yaris Rally2.

L’atmosfera era quella tipica delle grandi occasioni, con il pubblico che ha potuto avvicinarsi direttamente ai protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il pilota Thomas Paperini, volto di riferimento del TGRI, ha accolto fan e curiosi raccontando le sue esperienze in gara e condividendo la passione per una disciplina che non smette mai di emozionare. Per molti visitatori, l’opportunità di vedere da vicino equipaggi e meccanici, senza le barriere di un parco assistenza o la frenesia di una speciale cronometrata, è stata una novità assoluta.

Al centro dell’evento, però, c’è stato il contatto diretto con le auto. Le versioni speciali di GR Yaris Rovanperä, Ogier e TGR Italy hanno catturato sguardi e flash, ma soprattutto sono state protagoniste di test drive dedicati sulle strade romane che si snodano nei pressi del quartiere dell’EUR. Una possibilità, oggigiorno, sempre più rara quella di vivere l’essenza sportiva di un modello nato per le competizioni e affinato proprio grazie all’esperienza maturata nei rally.

La tappa romana del tour Toyota Gazoo Racing Italy ha rappresentato perfettamente lo spirito della GR Experience, pensata per portare il rally fuori dai campi gara e condurli direttamente nel cuore delle città. Roma ha confermato quanto forte sia l’interesse per questo tipo di eventi, che uniscono cultura automobilistica, emozione e un pizzico di spettacolo.

Andrea Cresci, Titolare e Dealer Operator Zerocento SpA, ha mostrato tutta la sua soddisfazione: «Questo evento è il primo che abbiamo organizzato, grazie al supporto di Toyota Italia che ci ha dato le vetture del team del Gazoo Garage coordinato da Tobia Cavallini, con la presenza del pilota Thomas Paperini. Abbiamo invitato coloro che hanno acquistato GR Yaris, GR86 e Supra, perché sono clienti particolari e appassionati, per poi espandere l’evento a tutti gli appassionati. Queste occasioni creano senza dubbio molto interesse».

«La gamma GR sicuramente è un’opportunità per noi – ha proseguito Cresci – quando ci è stato proposto di rappresentare il marchio Gazoo con il progetto Gazoo Garage, ho ritenuto opportuno investire e dedicare addirittura uno showroom per creare un ambiente esclusivo e dedicato agli appassionati della parte sportiva di Toyota. Perché oltre all’ibrido, c’è un aspetto più emozionale e forse meno razionale, legato alla passione per i motori, che ci ha portato a incontrare tutti quei clienti legati anche ai prodotti iconici del passato di Toyota. Con la GR Yaris, sicuramente, è stato un successo importante, personalmente anche inaspettato: sono rimasto molto sorpreso positivamente del riscontro. Un prodotto fantastico che io guido quotidianamente con grande piacere».

Il tour Toyota Gazoo Racing Italy è stato solamente il primo passo per il Gazoo Garage Zerocento: «Quello di oggi è sicuramente è il primo di una serie, perché credo sia importante coinvolgere questi clienti – ha concluso Cresci – Non avevamo mai sviluppato attività dedicate, nonostante un parco auto estremamente interessante. È quel cliente appassionato di motori, che vuole valutare e provare certi prodotti. Questa giornata ci ha fatto capire ancora di più l’importanza di dedicare tempo e attività a loro».

Il tour proseguirà in altre città italiane fino a ottobre, ma l’appuntamento romano ha avuto il merito di rafforzare il legame tra Toyota e i suoi fan nella Capitale. Un pomeriggio dove il rombo dei motori e i sorrisi dei presenti hanno ricordato che l’anima sportiva non appartiene solo alle piste e alle prove speciali, ma si può vivere anche in mezzo alla città quando a guidarla c’è la passione.