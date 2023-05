Toyota al Giro d’Italia con una flotta sostenibile. Al seguito della gara tutta la gamma elettrificata del brand

Al seguito della carovana dei partecipanti alla 106a edizione del Giro d’Italia, Toyota ha schierato l’intera gamma elettrificata: per il quinto anno consecutivo, infatti, la casa giapponese è stata Mobility Partner e Official Car della competizione. Oltre 50 i veicoli Toyota, tra cui cinque bZ4X: la prima vettura totalmente elettrica del brand. Mirai, invece, ammiraglia con tecnologia Fuel Cell alimentata a idrogeno, che rappresenta un’alternativa alle elettriche a batteria, è stata protagonista nelle tappe a cronometro. In questa edizione della manifestazione, inoltre, c’è stata la presenza anche di Yaris Cross, Rav4 ed Hilux nell’allestimento sportivo GR Sport. Toyota ha partecipato anche al Giro E, la corsa non competitiva in cui vengono utilizzate le e-bike, in qualità di auto ufficiale, con la bZ4X.

Nell’occasione, è presentata, in anteprima nazionale, la quinta generazione di Prius Plug-In, evoluzione della prima vettura ibrida al mondo prodotta in serie. «Siamo felici di esserci uniti, ancora una volta, a uno degli eventi più attesi del nostro Paese e di aver contributo con la nostra gamma elettrificata a rendere il Giro d’Italia ancora più sostenibile» ha dichiarato Luigi Ksawery Lucà, amministratore delegato di Toyota Motor Italia. «Questa sinergia - ha proseguito - rafforza la vicinanza di Toyota con il mondo dello sport, nonché la missione del Gruppo di ambire a una società futura migliore, che garantisca la libertà di movimento per tutti, in linea con la nostra strategia Let’s Go Beyond che guarda oltre l’obiettivo zero emissioni».