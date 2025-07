Toyota, anche la GR Yaris Aero Performance al Festival of Speed di Goodwood 2025

Toyota sarà uno dei brand protagonisti al Goodwood Festival of Speed 2025, in programma dal 10 al 13 luglio nella storica Goodwood House, nel Sussex, Inghilterra. La casa giapponese, attraverso le sue vetture, sottolineerà il legame tra le auto da competizione e le sportive stradali; inoltre, mostrerà il suo impegno nella riduzione delle emissioni. Toyota Gazoo Racing, che nel 2024 si è aggiudicato i titoli mondiali costruttori in tutte e tre le principali serie FIA a cui ha preso parte: World Rally Championship (WRC), World Rally-Raid Championship (W2RC) e World Endurance Championship (WEC), a Goodwood esporrà sia la GR Yaris Rally1 che la GR Yaris Rally2 realizzata per i team clienti, mentre la la GR Yaris Aero Performance, frutto dei tanti chilometri percorsi in gara, è pronta per il suo debutto nel corso dell'evento.

Questo modello presenta aggiornamenti aerodinamici ad alte prestazioni che fanno parte di uno speciale pacchetto aero, il quale annovera elementi quali l'alettone posteriore regolabile, nuove prese d'aria sui passaruota anteriori, spoiler anteriore, copertura della parte posteriore del fondo, sfoghi aggiuntivi nella parte bassa del paraurti posteriore, e presa d'aria in stile racing sul cofano motore. Tornando alle auto da competizione, il brand darà dimostrazione delle capacità del GR DKR Hilux EVO. Mentre la nuova GR LH2 Racing Concept, alimentata a idrogeno liquido e basata sull'attuale GR010 Hybrid Hypercar, sarà esposta per rappresentare un possibile futuro delle corse di durata. Inoltre, per ricordare la sua tradizione nei rally, Toyota porterà a Goodwood la Celica ST185 con cui Juha Kankkunen vinse il titolo mondiale nel 1993.

Tra i piloti presenti non mancheranno i protagonisti del campionato mondiale rally, come il leader attuale, Elfyn Evans, e Kalle Rovanperä, il più giovane campione della storia, oltre al driver giapponese Takamoto Katsuta, al rookie di talento Sami Pajari ed a Seth Quintero, giovane emergente del W2RC. Tra le glorie del passato dei rally anche il vice team principal del World Rally Team, Juha Kankkunen, che arriverà in Inghilterra affiancando il team principal Jari-Matti Latvala.