Toyota aumenta comfort e tecnologia della bZ4X. E volendo c'è anche il tetto fotovoltaico

La nuova Toyota bZ4X rimane un SUV/Crossover di medie dimensioni in grado di assicurare 5 posti e un discreto spazio per i bagagli: 452 litri, cui si somma, sotto il fondo, un pratico vano per sistemare i cavi di ricarica della batteria (di solito, su altre auto elettriche, sistemati in un piccolo vano all’anteriore, qui non disponibile). Confermati sostanzialmente misure e stile, l’auto è stata aggiornata “quanto basta” anche negli interni, dove non si mira al lusso ma si fanno apprezzare i sedili anteriori comodi e ben regolabili (quelli di dietro sono un tantino bassi, ma contengono bene tre persone) e l’impiego di materiali riciclati e riciclabili. Sono stati anche introdotti accorgimenti per ridurre il rumore e le vibrazioni nell’abitacolo. Comodi i vani portaoggetti e le due manopole previste per la regolazione del climatizzatore.

La strumentazione è alloggiata in un cruscotto davanti al volante: una posizione che in verità obbliga a problematiche regolazioni del sedile e del volante stesso per garantirsi una chiara lettura degli strumenti. Ciò detto, è nettamente migliore la visibilità dello schermo da 14 pollici del sistema infotelematico collocato a centro plancia. Sullo schermo, tra l’altro, è possibile – grazie alla visione stereoscopica dall’alto – anche vedere che cosa c’è al di sotto dell’auto (utile soprattutto nei percorsi offroad).

Una nuova app permette inoltre di trasformare lo smartphone in chiave digitale, mentre la console centrale ora ospita una doppia piastra di ricarica assieme a quattro prese USB-C e permette di ricavare un vano portaoggetti più ampio. In materia di comfort, vale la pena ricordare che è stato confermato il comodo poggiabraccia apribile da entrambi i lati e che, allo scopo di migliorare l’insonorizzazione, i tecnici giapponesi hanno adottato nuovi materiali fonoassorbenti e cristalli anteriori stratificati. E ancora, allo scopo di migliorare comfort ed efficienza, viene proposto in opzione anche il tetto fotovoltaico, che dovrebbe garantire – secondo i tecnici giapponesi - energia per 1.800 km all’anno grazie al sole!

L’allestimento Lounge aggiunge parecchi accessori utili (dal navigatore al portellone motorizzato, alle telecamere a 360 gradi) altrimenti non ottenibili neppure come optional. Ma è importante ricordare che nella versione AWD a 4 ruote motrici il Suv elettrico di Toyota è in grado di trainare rimorchi fino a 1.500 kg. Ciò vuol dire che l’auto può accollarsi l’”onere” di portarsi dietro anche una roulotte di dimensioni importanti. Un plus che ovviamente non può essere condiviso con la versione a trazione anteriore, per la quale la capacità di traino dichiarata dalla casa è comunque di 750 kg.