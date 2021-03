Toyota Aygo X Prologue, il concept annuncia che la piccola cresce e diventa un crossover

La Toyota Aygo di terza generazione è in arrivo e ne dà un succulento assaggio la Aygo X Prologue, il concept che ne anticipa lo stile direttamente dal luogo dove è stato concepito: l’ED2 di Sophia Antipolis, vicino Nizza, ovvero il centro stile europeo del gruppo Toyota.

La Aygo X Prologue ha uno stile divertente, dinamico e presenta evidentemente una maggiore distanza da terra. Segno che la prossima Aygo diventerà un piccolo suv urbano e continuerà ad onorare la propria vocazione seguendo lo spirito dei tempi. Colpiscono la verniciatura bicolore a freccia, con la tinta rosso che evoca il chili piccante e il nero che segue il profilo delle luci posteriori verticali, unite in coda sulla parte bassa. Ripreso chiaramente dalla C-HR e dalla RAV4 è invece il profilo spezzato che unisce il cofano motore alla linea di cintura al di sotto del montante anteriore.

Originali le cornici dinamiche intorno ai passaruota e la forma ad ala avvolgente dei gruppi ottici anteriori che ricorda temi grafici già visti su altri modelli Toyota. I fari fendinebbia, le luci posteriori e la protezione sottoscocca sono esagonali e nello specchietto retrovisore c’è una action camera per riprendere le immagini anche delle gite fuoriporta. Altri elementi funzionali sono i mancorrenti integrati nel tetto e il supporto portabici integrato nella parte bassa della coda.

Ancora mistero sugli interni mentre ve ne è meno sul nome definitivo che rimarrà lo stesso, ma con un aggiunta. La X infatti in inglese si legge “cross” ed è assai probabile che il nome definitivo sia Aygo Cross, seguendo la denominazione introdotta dalla Yaris Cross e anche dalla Corolla Cross, modello non importato in Italia. La nuova Aygo sarà basata sulla piattaforma GA-B, la stessa della Yaris e sarà l’unica automobile Toyota in listino priva di elettrificazione per renderla ancora accessibile e disponibile visto che quasi tutti gli altri costruttori si stanno ritirando dal segmento A, ad esclusione di gruppo Hyundai (i10 e Kia Picanto) e Suzuki (Ignis) a causa della mancanza di redditività.

La nuova Aygo crescerà in lunghezza da meno di 3 metri a mezzo a circa 3,70 metri, arriverà nel primo trimestre del 2022 e sarà prodotta sempre a Kolin, in Repubblica Ceca, nello stabilimento condiviso dal 2005 con le Citroën C1 e Peugeot 107/108 (entrambe defunte) e che la Toyota ha rilevato da PSA. L’obiettivo è produrre 100mila Aygo all’anno e dedicare il resto della capacità produttiva (200mila unità) alla Yaris, l’auto più venduta in Europa e “Auto dell’Anno 2021” che si prepara a lasciare parte dello storico impianto di Valenciennes alla Yaris Cross. I tre modelli genereranno volumi annui di oltre 500mila unità.