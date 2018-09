Toyota BNKR Wheel Park, inaugurato a Roma il primo Skate Park anche per disabili

ROMA - È stato oggi inaugurato il BNKR Toyota Wheel Park, il primo Skate Park italiano dedicato alle persone con mobilità ridotta e, allo stesso tempo, aperto a tutti con la possibilità per ognuno di provare la disciplina del WCMX (Wheelchair Motocross, ovvero motocross con la sedia a rotelle). La struttura, nata con la riqualificazione del Bunker State Park, che si trova nel Quarto Municipio di Roma, è stata oggi aperta ufficialmente al pubblico alla presenza dell’amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Mauro Caruccio, del presidente del Coni, Giovanni Malagò e di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.



Basta che abbia le rotelle. Ad aprire la conferenza di presentazione ci hanno invece pensato Nicolò Mattia Cimini, vice presidente di BNKR – ASD Enjoy More e Cecilia Carlino, della segreteria tecnica. Per l’occasione sono anche presentati gli atleti Ilaria Naef e Ivan Federico che entrano a far parte del Toyota Italia Team. Il BNKR Toyota Wheel Park è l’unico skate park aperto a tutti, idoneo per ogni disciplina su rotelle, sia per chi le pratica agonisticamente, sia per gli appassionati sia per gli individui a mobilità ridotta. Chi invece è semplicemente curioso di provare il WCMX, potrà farlo affittando gratuitamente una delle 10 carrozzella a rotelle disponibili.

Quando lo sport è sfida ed inclusione. Entusiasta Giovanni Malagò lo definisce «un progetto straordinario». «Questa iniziativa – ha commentato il presidente italiano del CONI – garantisce spazio e visibilità a una disciplina come lo skateborad entrata nel programma olimpico di Tokyo 2020, offrendo una opportunità al territorio e lanciando un grande segnale di inclusione e accessibilità». Molto soddisfatto anche Luca Pancalli. «Da uomo di sport, da dirigente del movimento paralimpico italiano e, aspetto non secondario, da cittadino romano, non posso che apprezzare la nascita di questa area sportiva, che racchiude in sé innumerevoli significati, non ultimo quello di garantire pari opportunità di accesso a una disciplina che, anche in occasione dei Giochi Paralimpici, ha spesso rappresentato, in particolare nelle cerimonie di apertura, momenti di spettacolo autentico. “Start your impossible” – ha concluso Pancalli – non è soltanto uno slogan, ma un’autentica guida che spinge non solo Toyota, ma anche il mondo paralimpico, ad affrontare, giorno dopo giorno, sfide sempre più affascinanti e intriganti, in grado di esaltare lo spirito che anima ogni nostro atleta».



Un progetto di mobilità globale. «Il BNKR Toyota Wheel Park – ha spiegato Mauro Caruccio, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia – è un progetto che si ispira al movimento globale di Toyota chiamato Start Your Impossible, che incoraggia ognuno di noi a fare sempre il primo passo per trasformare il mondo che ci circonda, superando i propri limiti grazie a una mobilità alla portata di tutti. Toyota intende garantire la migliore mobilità possibile per ognuno di noi e Toyota Motor Italia sta compiendo oggi il primo passo inaugurando il Wheel Park in collaborazione con BNKR – ASD Enjoy More. Roma è la prima città in cui Toyota realizza un’opera così significativa. La missione di Toyota è quella di operare come un Mobility brand per offrire soluzioni integrate di movimento per tutti, compreso chi è affetto da forme di disabilità, assicurando così una società sempre più inclusiva».