Toyota bZ4X, l'evoluzione della full electric: nuove batterie per migliori prestazioni e maggiore autonomia. Cresce anche il comfort

La Toyota è stata, come è noto, la prima casa automobilistica a lanciare l’elettrificazione su un’auto di serie. Avvenne nel 1997 con la Prius, la prima ibrida della storia. Per una full electric, del tutto indipendente dalla motorizzazione termica, la casa giapponese ha atteso invece molti anni, ovvero fino al 2022, quando venne lanciata la bZ4X, SUV/crossover di medie dimensioni frutto di un accordo di collaborazione con la Subaru, che produce la Solterra sfruttando la medesima piattaforma eTNGA e la stessa meccanica. A distanza di tre anni il modello è stato aggiornato con un restyling che ha generato un’auto lanciata sul mercato a inizio 2026 con una serie di aggiornamenti che riguardano vari aspetti, dallo stile (di poco modificato) alla propulsione elettrica, che utilizza ora nuove batterie e assicura migliori prestazioni e maggiore autonomia.

I tecnici giapponesi sono intervenuti anche sulle sospensioni, favorendo un miglioramento del comportamento dinamico e del comfort. “La maneggevolezza, la risposta dello sterzo e il comfort di guida – assicura la Casa - sono stati considerati prioritari nella messa a punto accurata delle sospensioni e nelle misure adottate per aumentare la rigidità della carrozzeria”. Nel discorso rientra anche l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida di livello 2, con l’aggiunta di altre funzioni come l’assistenza all’evitamento di ostacoli e la possibilità di integrarne altre attraverso aggiornamenti over-the-air. I collaudatori assicurano che “l’erogazione è progressiva e finalmente c’è la possibilità di regolare il grado di recupero dell’energia su 4 livelli attraverso le levette dietro al volante”.

Sono stati aggiornati anche gli interni, con qualche modifica di cui parliamo in altro articolo. Non ha invece neanche sfiorato i vertici di Toyota l’idea di cambiare il nome di quest’auto che mette insieme lettere minuscole e maiuscole e il numero 4, seguendo un criterio cervellotico, in verità non immediatamente comprensibile dal grande pubblico: bZ – vale la pena spiegarlo - sta per beyond Zero (oltre lo Zero) e indica la visione di Toyota per un futuro a emissioni zero, mentre 4X si riferisce al segmento dei SUV (4) e alla trazione integrale (X), anche se esiste la versione con sola trazione anteriore (2WD).

Lunga come la prima serie quasi 4,70 metri (per la precisione 4.690 mm), la nuova Toyota bZ4X si riconosce, al primo sguardo, per i ritocchi al frontale, in uno stile che i designers giapponesi hanno definito “hammer-head” (testa a martello) che contribuisce a migliorare leggermente anche l’aerodinamica, con il cx che si abbassa da 0,29 a 0,27. Si fa notare, inoltre, una fascia in tinta con la carrozzeria a dividere a metà i fari, mentre il paraurti si distingue per le feritoie laterali più sottili e inserite in un elemento scuro che ingloba nuovi fendinebbia circolari. Un’altra novità è rappresentata dalle vistose protezioni dei passaruota verniciate in nero e non in plastica grezza.

Ma l’aggiornamento più importante, come detto, riguarda motorizzazione elettrica e meccanica. La nuova Toyota bZ4X è disponibile in due allestimenti con la sola trazione anteriore e in uno con due motori e trazione integrale. L’entry level 4x2 dispone di una potenza di 167 cv e assicura autonomia di 444 km, mentre la versione con batterie più efficienti eleva la potenza a 224 cv e l’autonomia a 569 km. 343 cv è invece la potenza della versione bimotore 4x4, con autonomia di 503 km.

Decisiva la scelta delle batterie agli ioni di litio con celle prismatiche NMC, ovvero con un involucro rigido e rettangolare (a forma di prisma) e la capacità di utilizzare una chimica catodica di nichel, manganese e cobalto (NMC), combinando alta densità energetica (più autonomia) e buone prestazioni in un formato compatto. Secondo gli esperti di elettrificazione queste batterie sono ideali per veicoli elettrici e dispositivi che richiedono molta energia in poco spazio, ma – sarà bene precisarlo - sono anche più costose e meno durevoli delle batterie LFP (litio, ferro, fosfato). Ciò detto, in casa Toyota si è lavorato con la meticolosità tipica dei giapponesi su una diversa struttura interna e su un sistema di gestione termica che integra ora il preriscaldamento in tre modalità (automatico, programmabile e manuale) così da poter garantire tempi di ricarica più rapidi e omogenei anche a -10°c (dal 10% all’80% in 28 minuti) con lo stesso caricatore a corrente continua da 150 kW, mentre quello a corrente alternata è da 11 kW o da 22 kW sulla versione bimotore a trazione integrale da 252 kW. Quest’ultima – vale la pena ricordarlo – passa in accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e ha un’autonomia di 503 km grazie alla batteria da 73,1 kWh condivisa con la versione a trazione anteriore da 165 kW.

Con il nuovo sistema, oltre che ottenere una maggiore potenza, ora i tempi di ricarica sono più rapidi e l’autonomia – assicura la casa - è maggiore. Per certe versioni, in particolare, la ricarica dalle colonnine in corrente alternata può avvenire fino a 22 kW invece di 11, con notevole risparmio di tempo. In condizioni ideali, per la batteria da 73,1 kWh possono bastare tre ore e mezza per passare dal 10% al 100%, invece di 7 ore. La rigenerazione in corrente continua resta limitata a 150 kW e, come detto, serve almeno mezz’ora per passare dal 10 all’80%.