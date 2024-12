Toyota C-HR raggiunge un milione di unità vendute in Europa in otto anni dal lancio della prima generazione

Stile non convenzionale e tecnologia al passo con i tempi. La ricetta del crossover Toyota C-HR ha fatto centro raggiungendo il traguardo di un milione di unità vendute nel Vecchio Continente. Lanciato nel 2016 e con due generazione all'attivo, Toyota C-HR ha da subito rappresentato un modello in grado di suscitare elevato interesse per il suo design distintivo, ma anche per i sistemi tecnologici di cui Toyota è produttore. Proprio per rispondere al meglio alle esigenze del mercato europeo, la seconda generazione di Toyota C-HR beneficia di progettazione, ingegneria e produzione locali, con gli ingegneri e i designer del marchio presso il suo Centro Tecnico di Zaventem, vicino a Bruxelles.

Infatti, la nuova generazione del C-SUV enfatizza il percorso stilistico intrapreso con la precedente, introducendo caratteristiche premium come le maniglie delle porte a filo, l'illuminazione ambientale dinamica degli interni a 64 colori e il tetto panoramico. A livello tecnologico, l'ultima generazione di Toyota C-HR include (per la prima volta) una motorizzazione PHEV: il Plug-in Hybrid 220 che dispone di un'autonomia in modalità elettrica fino a circa 100 km (ciclo di omologazione WLTP) e che ha contribuito in modo attivo ad aumentare le vendite del modello. Infine, ad affiancare la versione ibrida ricaricabile, la gamma motori propone altri tre propulsori elettrificati che si basano sulla tecnologia ibrida di quinta generazione del marchio giapponese.