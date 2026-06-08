Toyota C-HR, un viaggio lungo 10 anni che ha superato quota 2 milioni di vendite nel mondo

Dieci anni dopo il suo debutto, Toyota C-HR si conferma uno dei modelli più importanti nella storia recente del costruttore giapponese. Lanciato nel 2016, il crossover ha contribuito a ridefinire il segmento dei C-Suv grazie a un design distintivo, alla tecnologia ibrida e a una forte componente emozionale che ha permesso a Toyota di conquistare nuovi clienti e rafforzare la propria presenza in Europa. I numeri raccontano il successo del modello: oltre 2,1 milioni di unità vendute a livello globale, di cui 1,2 milioni nel mercato europeo, dove C-HR è diventato un riferimento della categoria e uno dei principali strumenti di acquisizione per il brand.

Fin dal lancio, il modello si è distinto per uno stile ispirato alle coupé sportive e per soluzioni tecniche innovative, a partire dall'introduzione della tecnologia full hybrid in un segmento allora dominato dalle motorizzazioni tradizionali. Un approccio che ha trovato continuità con la seconda generazione, arrivata nel 2023 e sviluppata in Europa per il pubblico europeo, con un design evoluto, dotazioni premium e una gamma elettrificata che comprende versioni full hybrid e plug-in hybrid, quest'ultima oggi al vertice dell'offerta.

Nel corso degli anni, Toyota C-HR ha avuto un ruolo centrale anche nel rinnovamento dell'immagine del marchio, contribuendo a renderlo più attrattivo per una clientela attenta a stile, tecnologia e sostenibilità. Un percorso che prosegue nel 2026 con l'aggiornamento della gamma, che introduce nuove finiture per la versione Trend ed estende l'allestimento Gr Sport a tutte le motorizzazioni disponibili.