​Toyota celebra la storia delle sue sportive ad Auto e Moto d'Epoca 2024

Ad Auto e Moto d'Epoca 2024 non poteva mancare Toyota che presenta in anteprima al pubblico del salone di Bologna una novità esclusiva: la GR Yaris TGR Italy Limited Edition, un omaggio alla storica vittoria nel WRC del 1973. Protagonista dello stand, la GR Yaris TGR Italy Limited Edition è una versione speciale della celebre hatchback Toyota, già riconosciuta dagli appassionati come un vero e proprio 'instant classic'. Questa edizione esclusiva prende il nome dal reparto corse italiano di Toyota, che gestisce i programmi motorsport del marchio nel nostro Paese, ed è stata creata per celebrare il primo trionfo di Toyota nel campionato mondiale rally. Solo 51 unità sono state prodotte, un numero simbolico che richiama gli anni trascorsi dal 1973, anno della vittoria.

L'auto si distingue per una livrea esclusiva, ispirata a quella della Toyota Corolla Coupé Rally Car del 1973, reinterpretata in chiave moderna per adattarsi perfettamente alle linee della GR Yaris. Non solo Limited Edition: nello stand Toyota infatti gli appassionati possono trovare anche la GR Yaris Rally 2 impegnata nel CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) e la storica Corolla Rally del 1973, vettura che vinse il Press-on-Regardless Rally tenutosi negli Stati Uniti. Spazio anche alla GR Yaris Rovanperä Edition che vanta un'esclusiva modalità denominata Donut, creata appositamente per il più giovane campione del WRC che è molto abile nel drifting e nell'esecuzione di tondi a ruote 'fumanti'. In questo caso, la nuova modalità consente una facilità di controllo della vettura con una distribuzione di coppia costante e prevalente alle ruote posteriori.

Questa versione della GR Yaris offre anche la modalità Kalle, che utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore per garantire una risposta lineare in termini di handling, di modo che il retrotreno dell'auto possa predisporsi verso l'esterno in inserimento curva e consentire all'anteriore di avere trazione nell'accelerazione in uscita di curva.