Toyota Corolla GR a idrogeno liquido, la nuova versione debutta in pista in Giappone nella 24 ore di Taikyu Fuji

Più efficienza e potenza con la nuova pompa superconduttiva per la versione a idrogeno liquido della Toyota Corolla GR che ha debuttato in pista in Giappone nella 24 ore di Taikyu Fuji. Si tratta di una prima volta di questa tecnologia per un'auto da corsa, per un banco di prova altamente provante, in vista dello sviluppo per possibili applicazioni nella produzione di serie. Elemento chiave di quest'iniziativa sportiva, infatti, è lo sviluppo di una tecnologia di alimentazione per la combustione dell'idrogeno nel motore di tipo tradizionale che offra sia un'elevata potenza sia la massima efficienza possibile.

La soluzione al debutto è imperniata su una pompa in grado di funzionare continuamente alla massima potenza e che garantisca lunga durata e affidabilità. Sulla nuova versione della Corolla GR da gara, il motorino che alimenta la pompa è stato aggiornato passando da un elettrico convenzionale a un cosiddetto «superconduttore», in grado di funzionare con il passaggio dell'idrogeno liquido alle medesime basse temperature (-253 ° C) a cui è conservato nel serbatoio. La pompa, che prima era montata sulla parte superiore del serbatoio, è stata inoltre spostata nella parte inferiore, liberando spazio utile per aumentare la capacità del serbatoio stesso da 220 a 300 litri. Il tutto ha comportato anche un abbassamento del baricentro, a vantaggio della tenuta di strada del veicolo.

Ulteriore novità di questo aggiornamento della GR è l'adozione di un cambio automatico di tipo Direct Automatic Transmission, al debutto con un motore a idrogeno. «Toyota continuerà a sviluppare la tecnologia attraverso gli sport motoristici con i suoi partner - sottolinea un comunicato - nel perseguimento della produzione di automobili sempre migliori, sulla base della sua strategia multi-percorso per il raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio».