Toyota Gazoo Racing presenta la GR Yaris Rally2 H2 concept. Debutto in Finlandia con al volante Kankkunen

La squadra Toyota Gazoo Racing è pronta a presentare al Rally di Finlandia, in programma dal 31 luglio al 3 agosto, la nuova evoluzione della GR Yaris Rally2 con motore a idrogeno che va ad affiancare la già nota Corolla a idrogeno del 2021 attiva nella serie Super Taikyu in Giappone. Basato sul telaio di successo della GR Yaris Rally2, la versione concept H2 è dotata di un motore a combustione interna alimentato a idrogeno compresso, che offre emissioni prossime allo zero pur mantenendo il sound e le sensazioni così apprezzate dagli appassionati di rally.

Lo sviluppo della GR Yaris Rally2 H2 è avvenuto nella sede del TGR-WRT a Jyväskylä, in Finlandia, e testata su percorsi locali, comprese le strade sterrate nelle foreste come quelle utilizzate nel Rally di Finlandia. Per il suo debutto pubblico, l'auto sarà presentata nella prova speciale di Harju lunga 2,58 chilometri nel centro di Jyväskylä, che si svolgerà come tappa di apertura del rally giovedì sera e di nuovo come SS10 venerdì.

Al volante ci sarà il quattro volte campione del mondo Kankkunen, vice direttore tecnico del TGR-WRT. E, a seguito dell'esibizione, l'auto sarà esposta nel parco assistenza della città di Jyväskylä insieme ad altri veicoli a idrogeno come la Toyota Mirai e la Tundra, come parte di una più ampia vetrina della tecnologia dell'idrogeno.