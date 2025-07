Hilux my 2025, sicurezza al top con la tecnologia Toyota Safety Sense di ultima generazione

Il nuovo Hilux Hybrid 48V è equipaggiato con la tecnologia Toyota Safety Sense di ultima generazione, che offre al guidatore, ai passeggeri e agli altri utenti della strada una protezione di prim’ordine da molti rischi di incidenti comuni. Tra gli ADAS spiccano il sistema di pre-collisione in grado di rilevare meglio i pedoni di notte, i ciclisti di giorno e i veicoli in arrivo o i pedoni agli incroci durante le svolte. Non mancano l’Adaptive Cruise Control, il regolatore automatico dell’altezza dei fari e l’avviso di superamento della linea di mezzeria.

Per il nuovo Toyota Hilux sono disponibili 6 impostazioni di guida: Sand, Mud, Rock, Dirt, Deep Snow e Auto. In modalità Auto i sensori valutano le condizioni della strada e applicano le impostazioni di controllo appropriate, evitando al conducente di assumersi la responsabilità della scelta. Interessante la Deep Snow, che può essere utilizzata nei movimenti in avanti e in retromarcia per affrontare la neve alta. In pratica, se la neve è tale da coprire i pneumatici, il sistema fa girare le ruote creando un effetto spazzaneve.

Nello stabilimento Toyota di Derby, in Inghilterra, sono stati costruiti 10 prototipi di Hilux con motorizzazione alimentata a idrogeno, frutto di uno studio avviato nel 2022. Obiettivo dichiarato della Casa giapponese è “gettare le basi per un futuro dei trasporti a emissioni zero”. Queste prime unità sperimentali mirano ad ottimizzare la tecnologia delle celle a combustibile, che dovrà offrire cicli di vita più lunghi, maggiore autonomia e costi ridotti. Toyota prevede che “l’Europa sarà uno dei maggiori mercati di celle a combustibile di idrogeno entro il 2030.”