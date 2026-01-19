Toyota imbattibile nell’ibrido, avanza nel full electric con la nuova CH-R+

La Toyota elettrica C-HR+ viene proposta in tre allestimenti (Base, Icon e Premium), trazione anteriore o integrale e tre diversi gradi di potenza, con listino a partire da 40.800 euro (trazione anteriore e 167 cv). Prezzo che in fase di lancio e sfruttando gli incentivi scende fino a 25.950 euro. 43.800 euro il prezzo della Icon da 224 cv; 49.800 quello del top di gamma Premium da 343 cv. Con il Battery Care Program, la garanzia sulla batteria arriva a 10 anni o a un massimo di un milione di km, a condizione di effettuare controlli annuali.

La nuova Toyota C-HR+ è dotata del sistema di pre-condizionamento della batteria, dispositivo che ottimizza le prestazioni di ricarica nella maggior parte delle condizioni. Per la massima praticità, il sistema è attivabile automaticamente o manualmente. Ulteriori vantaggi arrivano dalla pompa di calore ad alta efficienza per il climatizzatore e dagli elementi riscaldati, tra i quali sedili, volante e parabrezza. L’auto è dotata di serie di caricatore di bordo da 11 kW, valore che sale a 22 kW per l’allestimento High. La carica in DC può essere effettuata fino a 150 kW.

Con la nuova C-HR+ Toyota cerca di guadagnare spazio nel mercato del full electric, dove al momento occupa posizioni di rincalzo. Resta invece imbattibile, la Casa giapponese, nel campo dell’ibrido, con il primato nel segmento Full Hybrid (45% del mercato). A novembre 2025, con 3.535 unità, la Yaris Cross è stata la 2a auto più venduta in Italia, dopo la Fiat Panda. 5° e 6° posto per Yaris e Aygo X. Nei primi 11 mesi Toyota è stata prima tra gli importatori (quota dell’8,5%) e 2a assoluta dietro alla Fiat.