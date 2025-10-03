Incentivi Toyota con vantaggi fino a 8.000 euro. E dopo la Aygo X nel 2026 tante novità in arrivo

Il mercato delle ibride in Italia è in crescita, con Toyota che occupa il 2° e 3° posto nella top-ten con Yaris e Yaris Cross alle spalle di Fiat Panda. Ma la filiazione italiana della Casa giapponese vanta anche la leadership delle vendite in 23 città, tra le quali Roma e Milano, e in questo contesto il CEO di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli, ha annunciato da settembre una campagna d’incentivi “mirata a democratizzare la transizione ecologica con vantaggi economici da 4.000 a 8.000 euro, in caso di permuta di qualsiasi usato, senza vincoli di anzianità”.

La nuova Toyota Aygo X sarà disponibile anche in versione GR Sport, che si distinguerà per il look ispirato alle auto della Toyota Gazoo Racing, per nuovi colori della carrozzeria e per una serie di interventi sulla meccanica che ne esalteranno maneggevolezza e prestazioni. Le modifiche previste riguardano in particolare la messa a punto dedicata di ammortizzatori, molle elicoidali e servosterzo, mentre resterà invariata la motorizzazione da 116 cv. Tra gli elementi di distinzione anche l’abitacolo arricchito da inserti neri e grigi e dal logo GR ricamato.

La nuova Aygo X è soltanto una delle novità di Toyota in arrivo tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2026. Tra le principali new entry della casa giapponese previste spiccano anche la nuova Land Cruiser (o Land Hopper), un fuoristrada compatto, e la nuova Urban Cruiser, un mini-Suv che si posizionerà come alternativa più compatta alla Yaris Cross. Tra le new entry più importanti è in programma inoltre il debutto della nuova generazione della Toyota RAV4, che dovrebbe arrivare nel corso del 2026.