Toyota inizia la consegna dei 140 mezzi per i Giochi Invernali Special Olympics di Torino 2025

Toyota ha consegnato ieri i primi mezzi destinati alla flotta di supporto per i Giochi Invernali Special Olympics, riservata agli atleti con disabilità intellettive, che si svolgeranno a Torino dall’8 al 15 marzo prossimi. La cerimonia si è tenuta presso la sede di Toyota Motor Italia, a Roma, alla presenza di Miroslaw Krogulec, vice presidente Sports di Special Olympics Europe Eurasia, di Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 e dell’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli.

La flotta – che servirà per atleti, personale, volontari e ospiti – sarà fornita tramite Kinto Italia, la società dei servizi di mobilità e finanziari di Toyota, e sarà composta di 140 veicoli forniti di tutti e 4 i sistemi di elettrificazione applicati sulla gamma Toyota ovvero full-hybrid, plug-in hybrid, elettrico e idrogeno fuel cell. La flotta comprenderà, tra le diverse tipologie di mezzo, la bZ4X elettrica, la Corolla Cross, Toyota RAV4, nelle versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, la Toyota C-HR Plug-In Hybrid il Proace Verso Electric, mezzo commerciale leggero della gamma Toyota Professional.

La fornitura della flotta è diretta conseguenza dell’attività che Toyota svolge nel mondo degli sport olimpici e paralimpici da anni e, nello specifico, della collaborazione con Special Olympics con la quale c’è un accordo globale dal 2020 e che insieme rientrano nella strategia che la casa giapponese sta portando avanti per promuovere, attraverso i valori dello sport, una società più inclusiva, senza barriere e discriminazioni. Tutto questo unendo le attività di partnership allo sviluppo di tecnologie innovative che migliorano la qualità della vita e riducono l’impatto ambientale.

L’obiettivo di Toyota è fornire soluzioni di mobilità sostenibili e accessibili per tutti, rispettose dell’ambiente e che aiuti tutti ad affrontare le proprie sfide e a superarle esprimendo il proprio talento, anche per chi è in possesso di forme di disabilità e, che, con il loro straordinario impegno, sono fonte di ispirazione per tutti. Toyota ritiene che la sfida della sostenibilità sociale, ambientale ed economica debba essere affrontata con un approccio multi-tecnologico per i sistemi di propulsione e fornendo i propri veicoli di tutti i più moderni sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

«Mettendo a disposizione una flotta di veicoli durante i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, Toyota Motor Italia invia un potente messaggio di solidarietà verso coloro che troppo spesso vengono emarginati. Le persone con disabilità intellettive incontrano sfide in quasi tutti gli aspetti della loro vita quotidiana, e la nostra partnership globale con Toyota dimostra che le aziende possono contribuire a rendere il mondo più accessibile, inclusivo e rispettoso» ha dichiarato Miroslaw Krogulec, vice president, Sports di Special Olympics Europe Eurasia.

«Toyota Motor Italia – ha detto Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager, Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Turin 2025 – sta supportando gli sforzi per la realizzazione di un evento sportivo di livello mondiale per persone con disabilità intellettive. Un evento multi disciplinare come i Giochi Mondiali Invernali richiede una collaborazione straordinaria tra diversi settori. La fornitura di una flotta di veicoli elettrificati da parte di Toyota Motor Italia rappresenta un contributo essenziale per i Giochi Mondiali Invernali, supportando le esigenze di mobilità in modo professionale e sostenibile».

«Per noi è molto significativo iniziare il viaggio verso Torino 2025 con la consegna di questa flotta di vetture – ha aggiunto Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia – dando vita ad una collaborazione in cui tecnologia e valori si incontrano per sostenere un evento che celebra l'inclusione e il coraggio. La flotta messa a disposizione dei Giochi rappresenta al meglio il nostro approccio multi-tecnologico. Siamo in grado di offrire una mobilità sostenibile, sicura e accessibile, capace di rispondere alle molteplici esigenze dei nostri clienti e anche di un’organizzazione così complessa. Essere al fianco di Special Olympics è per noi motivo di grande orgoglio: gli atleti rappresentano un esempio di determinazione, coraggio e forza. Questi stessi valori ci ispirano ogni giorno a sviluppare tecnologie capaci di migliorare la qualità della vita e garantire libertà di movimento per tutti, senza lasciare indietro nessuno».