Toyota lavora a nuovo motore benzina V12. Per il Suv luxury Century (sarà rivale di Bentley Bentayga e R-R Cullinan)

Non contenta di essere tornata in grande stile sul tema dei motori V8 benzina, Toyota sta ora lavorando anche ad una versione aggiornata del celebre V12 5.0 tipo 1GZ-FE, che era stato montato sulla limousine Toyota Century dal 1997 al 2018. Senza essere particolarmente potente (meno di 300 cv) era però considerato - come scrivono i magazine giapponesi del tempo - «morbido e setoso, perfetto per far viaggiare tranquilli i passeggeri dietro all'autista».

Ora il V12 erede di questa unità 'sovra-ingnerizzata' dovrebbe puntare a raggiungere altri due importanti obiettivi, quello del rispetto ambientale e quello dei livelli di potenza e coppia, per garantire elevate prestazioni. Il nuovo motore 'top' della Toyota è infatti destinarlo al suv di lusso Century (rivale di Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan) proprio per spostare più in alto l'asticella delle sue qualità dinamiche e di vita a bordo. Ma dovrebbe diventare anche un equipaggiamento per la vettura luxury di serie che deriverà dal concept Century Coupé, presentato lo scorso autunno al Japan Mobility Show.

Come riporta il sito giapponese Mag X (vicino agli ambienti Toyota) questo nuovo V12 potrebbe utilizzare fusioni riviste rispetto al citato 1GZ-FE e da altre soluzioni sviluppate e prodotte internamente dal colosso giapponese. Oppure sfruttando elementi - come le bancate a 6 cilindri in linea - derivati dai motori che Bmw già fornisce a Toyota. In ogni caso il target dovrebbe essere di 700-800 Cv.