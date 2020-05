Toyota e Lexus riaprono le concessionarie: showroom in totale sicurezza per dipendenti e clienti

ROMA – I marchi Toyota e Lexus hanno riaperto le proprie concessionarie lunedì 4 maggio, pronti ad accogliere i propri clienti nella massima sicurezza per garantire loro tutti i servizi disponibili. La priorità del Gruppo Toyota è ovviamente la tutela della salute della propria clientela e dei propri dipendenti. A tal proposito è stato elaborato e condiviso con la Rete dei Concessionari un accurato Protocollo Sanitario, per garantire la migliore esperienza possibile, facendo leva sugli standard di qualità dei processi Toyota e Lexus e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Nello specifico, è stato chiesto a tutta la rete di garantire la distanza di sicurezza, la protezione individuale e la sanificazione delle vetture.

In tutti i punti vendita, dunque, ci saranno dispenser con gel alcolico, guanti monouso e mascherine, a disposizione per i clienti. Le area di attesa saranno distanziate nel rispetto della normativa, delimitando con appositi percorsi guidati sul pavimento le zone di rispetto, sia nell'area di esposizione delle vetture sia nelle aree dei venditori, queste ultime equipaggiate con paratie protettive. Inoltre, tutte le vetture a disposizione per il test drive saranno sanificate dopo ogni utilizzo e identificate con un apposto contrassegno. Non mancheranno assistenza e vendita a distanza, che permetteranno di gestire alcune fasi di quello che prima era il tradizionale appuntamento in via completamente telematica, utilizzando lo strumento della videochiamata.

Misure che saranno altrettanto importanti anche in officina. Infatti, in assistenza sarà predisposta un'apposita segnaletica sul pavimento, che identifica l'area di sosta temporanea per le vetture in attesa di accettazione. Ogni officina metterà a disposizione dei propri clienti prodotti per la pulizia e igienizzazione delle superfici, un contenitore per lo smaltimento dei rifiuti e un dispenser con gel alcolico, guanti monouso e mascherine. Le postazioni di lavoro nell'area di accettazione disporranno di una paratia protettiva, mentre le singole postazioni di lavoro in officina saranno contrassegnate con aree di rispetto per mantenere le distanze di sicurezza. Anche l’area di riconsegna sarà identificata da un’apposita segnaletica, per procedere al ritiro della propria vettura in piena sicurezza.