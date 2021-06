Toyota Motor Europe, novità al vertice dell’organizzazione. Andrea Carlucci nominato vice presidente

BRUXELLES - Il mercato italiano dell’auto rappresenta una palestra insostituibile per i manager dell’auto: chi ottiene buoni risultati in casa nostra, è inevitabilmente destinato a brillanti carriere. L’ultimo esempio di una lunga serie è firmato Toyota: nella svolta organizzativa decisa dalla divisione europea del gigante nipponico e operativa dal 1° luglio 2021 un passaggio significativo riguarda Andrea Carlucci, amministratore delegato della filiale italiana dal 2015 al 2017, dove mantiene tuttora la carica di chairman pur lavorando nel quartier generale europeo di Bruxelles, dove si è trasferito nel 2018 come responsabile Marketing di Toyota Motor Europe.

Svolgerà il nuovo compito sempre nella capitale belga, ma con la prestigiosa promozione a vice presidente che, conquistata a 50 anni non ancora compiuti, gli assegna un ruolo chiave nel cambiamento epocale che coinvolge l’intero mondo delle quattro ruote e che vede Toyota – in virtù del suo peso specifico nel panorama globale – particolarmente impegnata nel processo di trasformazione in azienda di mobilità carbon neutral e sostenibile.

Al manager romano viene infatti assegnata la responsabilità del Marketing e dello Sviluppo prodotto a livello continentale. Un esplicito riconoscimento al buon lavoro svolto in momenti tutt’altro che facili e su temi di estrema importanza per il brand, a partire dal contributo alla definizione delle strategie commerciali e di marketing in occasione del lancio di due modelli fondamentali, la nuova Yaris e la Yaris Cross.

Strategie evidentemente vincenti, visto che entrambe le vetture sono state accolte con incondizionato favore sui mercati del Vecchio Continente dove Carlucci ha ora la mission – delicata e decisiva in chiave futura – di guidare l’espansione del piano di elettrificazione al quale il gruppo nipponico attribuisce una particolare importanza proprio in ottica europea.

Nel valzer delle poltrone sono stati coinvolti altre funzioni di primo livello nell’organigramma di Toyota Motor Europe. Tom Fux, per esempio diventa vice presidente senior responsabile Vendite, mentre Miguel Fonseca lo sostituisce come Ceo di Kinto Europa ricoprendo anche la funzione di vice presidente senior per la Mobilità e i Servizi connessi.

Al ruolo di vice presidente senior responsabile Risorse umane, Innovazione, Informazione, Tecnologia e Digitalizzazione viene promossa Lylie Jimenez, mentre Tatsuya Namura cede il suo ruolo a Carlucci per assumere, sempre con la qualifica di vice presidente, la responsabilità della Comunicazione europea e delle funzioni relative all’ambiente, al contesto sociale e alla governance.

Simon McDermott, altro nuovo vice presidente, subentra alla signora Jimenez nella responsabilità dello Sviluppo delle risorse umane e nell’accelerazione delle iniziative in tema di diversità, equità, inclusività. L’ultima promozione a vice presidente riguarda Karel De Wilde che avrà la responsabilità degli Affari legali e della gestione dei rischi.