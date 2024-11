Toyota e Nippon Telegraph, arriva la guida autonoma a comunicazione ottica

Toyota e Nippon Telegraph and Telephone si sono impegnati in un investimento di ricerca e sviluppo di 500 miliardi di yen (3,26 miliardi di dollari) per far progredire l’intelligenza artificiale nelle auto a guida autonoma. La partnership mira a produrre software automobilistici che sfruttano l’IA per prevenire gli incidenti rendendo il controllo dei veicoli autonomo. Il sistema di assistenza alla guida previsto sfrutterà l’IA per elaborare i dati dai sensori dell’ambiente del traffico e di conseguenza potrà prevedere e rispondere a potenziali incidenti in tempo reale.

Questa iniziativa, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, fa parte di uno sforzo più ampio per migliorare la sicurezza dei veicoli utilizzando la tecnologia avanzata. Il sistema sfrutterà la piattaforma di comunicazione ottica di nuova generazione Iown (Innovative Optical and Wireless Network) sviluppata da NTT per gestire i dati sostanziali necessari per l’analisi. Utilizzando la luce piuttosto che i segnali elettrici, Iown aumenta la capacità di comunicazione e riduce il consumo energetico.