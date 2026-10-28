Toyota, un nuovo 4 cilindri 1.5 per l’ibrido full e plug-in di prossima generazione, più efficiente del 15%

Toyota ha pronto un nuovo motore 4 cilindri 1.5 che sarà il cuore di un nuovo sistema ibrido capace di offrire un’efficienza migliorata di oltre il 15% rispetto agli analoghi sistemi attuali. Il nuovo motore fa parte di una nuova famiglia che comprende anche un 2 litri, che sarà disponibile in versione sia aspirata sia turbocompressa e che soprattutto è stata progettata e sviluppata sin dal principio per l’elettrificazione insieme a tutti gli altri componenti di questi sistemi di propulsione.

Il 4 cilindri è di concezione inedita e sarà accoppiato a unità di controllo della potenza, inverter e motori elettrici più leggeri e compatti, ma soprattutto perfettamente integrati tra di loro per essere più leggeri e compatti e rendere più efficienti i veicoli sui quali le nuove unità saranno montate, permettendo ai designer e ai tecnici di realizzare forme più gradevoli e più aerodinamiche.

Questi veicoli di nuova generazione saranno basati su un altrettanto inedita piattaforma definita “multi-pathway”, in ossequio alla filosofia di Toyota che vede da sempre la necessità di portare avanti più tipi di propulsione nel percorso di decarbonizzazione. Questo fa pensare che questo nuovo 1.5 sarà ibrido sia full sia plug-in e che questa piattaforma sarà capace di ospitare anche l’elettrico e l’idrogeno, magari nella doppia veste di vettore con le fuel-cell e di combustibile.

A far credere che sia così c’è il concept Corolla che è stato presentato al Salone di Tokyo del 2025 e può ospitare qualsiasi tipo di propulsione. Tale concept prefigura evidentemente la prossima generazione del modello più venduto nella storia dell’automobile e che nel 2026 compie 60 anni, dopo essere stata prodotto in 57 milioni di unità. Il nuovo 4 cilindri 1.5 aspirato coprirà la fascia di prestazioni oggi offerte dal 3 cilindri 1.5 presente su Yaris e Yaris Cross e sull’1.8 montato su Corolla, Corolla Cross e C-HR.