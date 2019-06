Toyota partner di “Face the city challenge”: progetti e startup per far fronte al cambiamento della mobilità

ROMA – “Face the city challenge” è la nuova call di Urban Tech WorkLab, programma di Pre-Accelerazione lanciato da LVenture Group e dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova, in partnership con Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota e con il supporto di Amazon Web Services, Cariplo Factory e Cisco, per selezionare startup e talenti individuali con soluzioni innovative per la trasformazione tecnologica dei centri urbani.

Studi recenti mostrano come, entro il 2025, le 600 città principali al mondo saranno responsabili della produzione del 60% del PIL, con oltre 200 milioni di veicoli connessi, 8,4 milioni di veicoli elettrici e ibridi e 20 miliardi di dispositivi per smart home attivi. Il programma di Open Innovation Urban Tech vuole intercettare questo trend anticipandone le enormi potenzialità, per rendere le città del futuro sempre più a misura di cittadino, con particolare attenzione alle soluzioni in campo smart mobility, connettività, sicurezza urbana e smart energy.

A partire da oggi fino al 27 agosto potranno candidarsi (attraverso il sito internet www.urbantech.lventuregroup.com.) team già formati o talenti individuali pronti a unirsi a una startup per guidare il processo di trasformazione tecnologica urbana. Potranno inoltre presentare dal vivo le loro idee innovative in dei “Pitch Crash Test” nella cornice di due eventi centrali nel panorama italiano dell’innovazione: il Web Marketing Festival a Rimini il 22 giugno e il Campus Party a Milano (24-27 luglio). I migliori dieci progetti - selezionati da una prima shortlist di venti che parteciperanno ai due bootcamp del 10 e 11 settembre - accederanno al programma lavorando per 3 mesi sinergicamente con il team di esperti di LVenture Group e delle corporate partner.

Il percorso porterà alla creazione di nuove startup e alla validazione del loro prodotto, sino alla realizzazione di un MVP (Minimum Viable Product) che verrà presentato al Grand Finale di Urban Tech il 17 dicembre. Al termine del programma i partner Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota potranno selezionare una startup ciascuno tra le finaliste per sviluppare un PoC (Proof of Concept) in collaborazione con Cariplo Factory. Il programma sarà presentato ufficialmente il 2 luglio presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs. Infine, sono diversi i benefit in termini di denaro riservati ai progetti e alle startup che verranno a crearsi.