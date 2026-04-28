Toyota premia CalAmp per sicurezza e qualità: servizi recupero auto rubate sempre più centrali nell’auto connessa

Per il secondo anno consecutivo CalAmp ottiene il massimo riconoscimento da Toyota Motor Europe nella valutazione dei fornitori. Un risultato che conferma il peso crescente dei servizi digitali – e in particolare della sicurezza – nell’esperienza di utilizzo dell’auto, sempre più connessa. Il gruppo, attraverso la controllata europea LoJack Italia, è stato premiato con il livello A nella classifica qualità di Toyota, grazie alle soluzioni telematiche dedicate al rilevamento e recupero dei veicoli rubati per i marchi Toyota e Lexus in Europa.

Servizi connessi e sicurezza: un fattore chiave Il riconoscimento arriva in un momento in cui i servizi digitali stanno diventando parte integrante del prodotto auto. Non solo infotainment e connettività, ma anche protezione del veicolo e gestione dei rischi. La collaborazione tra CalAmp e Toyota va avanti da oltre dieci anni e oggi coinvolge più di 200.000 veicoli nei principali mercati europei, tra cui Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Un dato che fotografa la crescente diffusione di sistemi antifurto evoluti, integrati direttamente nell’ecosistema del costruttore. Per gli utenti, il valore principale è la rapidità di intervento in caso di furto: il sistema consente di localizzare il veicolo e attivare tempestivamente le operazioni di recupero, riducendo tempi e disagi.

"Il riconoscimento da parte di Toyota Motor Europe riflette uno dei più elevati standard di qualità, sicurezza ed esecuzione", ha dichiarato Maurizio Iperti, CEO di CalAmp. "Ottenere questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo conferma la nostra capacità di essere costantemente all'altezza della reputazione globale di affidabilità di Toyota, offrendo al contempo un valore significativo ai loro clienti."

Come funziona il sistema Alla base c’è un’infrastruttura che combina dati provenienti dai veicoli connessi e una rete di centri operativi di sicurezza attivi 24 ore su 24. In caso di anomalia o segnalazione di furto, l’allerta viene gestita in tempo reale e trasmessa ai team sul territorio, che collaborano con le forze dell’ordine per il recupero del mezzo. Questo approccio integrato – tecnologia, operatori specializzati e coordinamento internazionale – consente di migliorare significativamente i tassi di recupero, uno degli indicatori chiave per questo tipo di servizi.

Qualità e cybersecurity sotto i riflettori Il doppio riconoscimento consecutivo da parte di Toyota sottolinea la capacità di CalAmp di mantenere standard elevati su larga scala, sia in termini di affidabilità operativa sia di sicurezza dei dati. A questo si aggiunge la certificazione di sicurezza informatica di livello A rilasciata da SecurityScorecard, elemento sempre più centrale in un contesto in cui le auto sono veri e propri dispositivi connessi.

Un tassello della mobilità moderna Il premio evidenzia anche una tendenza più ampia: nella mobilità contemporanea, il valore non è più legato solo al veicolo in sé, ma all’insieme dei servizi che lo accompagnano. In questo scenario, soluzioni come quelle sviluppate da CalAmp diventano parte integrante dell’offerta dei costruttori, contribuendo a rafforzare la fiducia dei clienti e a migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo, soprattutto nei momenti più critici come il furto del veicolo.