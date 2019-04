Toyota promuove l'elettrificazione concedendo gratuitamente i suoi 24.000 brevetti

ROMA – Toyota mostra il suo impegno rivolto alla diffusione dei veicoli elettrificati annunciando due importanti misure: in primis concederà l'utilizzo a titolo gratuito di quasi 24.000 brevetti di sua proprietà (inclusi alcuni in attesa di omologazione) relativi all’elettrificazione delle automobili e contestualmente offrirà un supporto tecnico, a pagamento, a tutti i costruttori che svilupperanno e venderanno veicoli elettrificati utilizzando motori, batterie, Power Control Unit, ECU ed altre tecnologie sviluppate da Toyota, come parte dei loro sistemi di trazione.

D'altronde non è la prima volta che il marchio giapponese concede i suoi brevetti: dal 2015 Toyota ne ha già concessi 5.680 relativi allo sviluppo dei veicoli elettrici equipaggiati con celle a combustibile (FCEV). E oggi Toyota intende concedere 2.590 brevetti per i motori elettrici, 2.020 per i differenziali, 2.200 per gli alimentatori e 2.380 per le celle a combustibile (portando il totale per queste ultime a ben 8.060 brevetti).

Tra i brevetti figurano tecnologie avanzate presenti sui veicoli elettrificati, in particolare su quelli dotati di sistema ibrido-elettrico (HEV) che hanno consentito a Toyota di migliorare la performance delle vetture, ridurre le dimensioni e soprattutto i costi dei componenti. Nello specifico, tra questi brevetti sono presenti quelli relativi ai singoli componenti e a sistemi quali i motori elettrici, le ‘Power Control Unit’ (PCU) e i sistemi di controllo: trattasi di tecnologie chiave applicabili allo sviluppo di diverse tipologie di vetture, tra cui gli HEV, i veicoli Plug-in (PHEV) e i veicoli alimentati da celle a combustibile (FCEV).

Il periodo di concessione dei brevetti inizierà immediatamente e si concluderà al termine del 2030, mentre per quanto riguarda il supporto tecnico a pagamento offerto da Toyota, questo prevede un inquadramento sui sistemi di elettrificazione, manuali di controllo e spiegazioni dettagliate per la messa a punto dei veicoli sui quali verranno installati tali sistemi. In particolare, l’assistenza offerta da Toyota include ad esempio il supporto per ottenere una performance ottimale in termini di consumi, potenza e silenziosità delle vetture.

“Basandoci sull’elevato volume di richieste che riceviamo per i nostri sistemi da parte di altre aziende, consapevoli dell’esigenza di incrementare il numero di vetture elettrificate per far fronte alle questioni ambientali moderne, abbiamo deciso che è giunto il momento di collaborare. Se il numero dei veicoli elettrificati dovesse incrementare sensibilmente nei prossimi 10 anni, questa diventerebbe la tipologia standard dei nostri mezzi di trasporto, e noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento", ha dichiarato Shigeki Terashi, Membro del Board e Vice Presidente Esecutivo di Toyota Motor Corporation.