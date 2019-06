Toyota protagonista al Giro d'Italia “pedala” con l’ibrido di Rav4 e Corolla Touring Sport

ORBETELLO Il Brand Toyota ha scelto la Corsa Rosa per accendere ancora una volta i riflettori sul processo di cambiamento che lo vede impegnato in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di motorizzazioni sempre più pulite ed ecosostenibili. Da quest’anno, infatti, il Giro marcia su auto ibride. La partnership fondata su un accordo biennale tra Toyota ed RCS, porta sulle strade d’Italia la nuova Rav4 e la Corolla Touring Sport, due vetture ibride che, per quelle che sono ovviamente le loro possibilità, stanno limitando sicuramente le emissioni di gas di scarico durante tutte le tappe previste in calendario.

«Siamo onorati di poter essere partner del 102esimo Giro d’Italia. Il Giro è parte della storia sportiva del nostro paese e da sempre palcoscenico di emozionanti imprese sportive, ma anche una vetrina per le bellezze naturali ed artistiche del nostro paese. Un patrimonio che è necessario preservare anche grazie a soluzioni di mobilità sostenibile ed a ridotto impatto ambientale. Siamo molto lieti quindi di poter offrire la nostra flotta di Rav4 e Corolla Touring Sports per accompagnare la carovana del Giro. Si tratta di vetture equipaggiate con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid Toyota, giunta alla quarta generazione, in grado coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte», ha dichiarato Mauro Caruccio, AD di Toyota Motor Italia. La partnership con Toyota, dunque, si inserisce perfettamente nel processo di internazionalizzazione che ormai da diversi anni sta accompagnando la crescita del Giro d’Italia e la sua fama a livello mondiale.

«Toyota ha deciso di affiancarci non solo al Giro d’Italia ma anche in tutte le altre gare di ciclismo che organizziamo. Questo è molto importante, perché questa partnership va a rafforzare i nostri progetti del Giro e del nostro Gruppo legati alla Responsabilità Sociale e alla mobilità sostenibile; le Toyota, auto ibride e innovative ci aiuteranno in questi nostri progetti rivolti al futuro. Sono certo che questa collaborazione sarà proficua e porterà benefici ad entrambe le nostre aziende», ha detto Urbano Cairo, Presidente del Gruppo RCS MediaGroup. Rav4 e Corolla Touring Sports, dunque, due auto completamente diverse ma accomunate dallo stesso DNA.

La prima è una SUV da sempre amata dal pubblico italiano (e non solo), realizzata sulla nuova piattaforma TNGA-K e caratterizzata da un baricentro più basso, una migliore distribuzione delle masse e una scocca più rigida che migliora la guidabilità e il comfort di marcia. L’altra è una comoda Station Wagon realizzata invece sulla nuova piattaforma TNGA-C che coniuga tanta efficienza e uno spazio interno importante (quello di cui necessitano soprattutto gli organizzatori del Giro).