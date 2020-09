Toyota sempre in sella al Giro d’Italia. Sarà auto ufficiale della corsa rosa fino al 2022

MILANO - Il Giro d’Italia rimane a bordo delle Toyota per i prossimi due anni (2021-2022). I veicoli della casa giapponese saranno le auto ufficiali della Corsa Rosa e di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da RCS Sport, oltre che del Giro-E. Toyota e Rcs hanno esteso dunque fino al 2022 l’impegno comune nella organizzazione della 103esima edizione del Giro d’Italia di ciclismo. La firma dell'accordo è avvenuta a Milano da Urbano Cairo, presidente Rcs MediaGroup e dall’amministratore delegato di Toyota Italia Mauro Caruccio.

Parlando di numeri, saranno 43 le auto della casa giapponese a disposizione per l'edizione 2020 della corsa rosa che prenderà il via il 3 ottobre da Monreale per concludersi il 25 dello stesso mese a Milano: 37 Rav4 e 6 Corolla Touring Sport, tutte equipaggiate con l’ultima evoluzione della tecnologia full Hybrid di Toyota. Da sottolineare che, secondo i dati rilevati l’anno passato, sugli oltre 160mila chilometri percorsi al seguito della carovana sportiva, le vetture hanno viaggiato più del 50% del tempo in modalità elettrica.

Inoltre alla partenza e all’arrivo di tutte le tappe sarà esposta la nuova Yaris Hybrid, nell’allestimento Premiere. Il modello sarà anche protagonista della WeHybrid Race nella quale gli “ambasciatori” di Toyota si sfideranno lungo il percorso di alcune della tappe del Giro: chi riuscirà a percorrere più chilometri in modalità elettrica guadagnerà punti sugli avversari. Il tutto monitorato da Hybrid Coach, una funzione dell’app MyT in grado di registrare tempo e distanza percorsi a batteria.

Infine tre Mirai, il modello Toyota alimentato a idrogeno, accompagneranno altrettante tappe a cronometro del Giro che si svolgeranno a Palermo il 3 ottobre, a Conegliano il 17 ed a Milano il 25 ottobre.