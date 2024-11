Toyota talk, diversità e inclusione per la crescita sostenibile. Confronti con esperti e titolari di concessionarie

Diversità e inclusione costituiscono due valori cardine per Toyota che nella sua mission strategica punta sulla centralità di questi temi nell'ambito delle decisioni aziendali e del suo approccio al business. In quest'ottica, il brand ha organizzato la terza edizione del «Toyota Diversity Talk», proprio sui temi della Diversità, Equità e Inclusione nella società e nel mondo del lavoro contemporaneo, evidenziando come la diversità rappresenti una leva strategica di business per la crescita delle aziende, che genera innovazione e favorisce contaminazione e creatività. L'appuntamento, intitolato «Many ways to be. One way to grow», ha riunito nella sede di Toyota Motor Italia leader aziendali, professionisti e dipendenti delle aziende del gruppo Toyota, chiamati a confrontarsi sul tema della diversità alla basa dell'innovazione e della crescita sostenibile. Oltre all'amministratore delegato di Toyota Motor Italia Alberto Santilli, l'appuntamento ha visto la partecipazione di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, e di tre titolari di concessionarie della rete Toyota e Lexus, protagoniste del «Toyota Women Leaders Programme» - Daniela Arrigoni di Sarco, Paola Mereu di Mereu Auto e Margherita Oliviero del gruppo Oliviero.

L'incontro si è aperto con l'intervento di Luca Pancalli, che ha ricordato la mission del mondo paralimpico: attraverso i successi conseguiti nello sport, essere il motore di una silenziosa rivoluzione culturale che si estenda a tutta la società civile. A seguire, le tre leader delle concessionarie hanno ripercorso la propria esperienza personale, evidenziando le sfide che hanno dovuto affrontare per proporre un approccio che prevedesse tra i valori fondanti la Diversità, Equità e Inclusione, ed evidenziando come questo approccio abbia avuto effetti positivi anche sul business, grazie, tra l'altro, anche a una quota sempre crescente di donne che acquistano automobili o contribuiscono in modo determinante alla scelta. Il «Toyota Women Leaders Programme», al quale hanno partecipato, è un percorso di condivisione, empowerment e crescita personale implementato per la prima volta da Toyota in Italia, rivolto alle concessionarie Toyota e Lexus con l'obiettivo di sostenere la crescita della leadership femminile.

«Questo evento annuale, giunto alla terza edizione, è un momento fondamentale di ispirazione, riflessione e condivisione dei nostri principi: diversità, inclusione e rispetto delle persone, necessari per creare ambienti di lavoro che valorizzino ogni individualità - ha precisato Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia - Sono valori vissuti ogni giorno nell'attività delle organizzazioni che fanno parte della famiglia Toyota e che ci permettono di continuare a crescere e innovare, da cui il tema della giornata 'Many ways to be. One way to grow'".