Toyota, tre cose da sapere sulla Corolla Cross. A partire dall'app che educa alla guida dell’ibrido e procura sconti

l listino prevede tre allestimenti diversi, Trend, Lounge e Lounge Light, con prezzi chiavi in mano da 38.000 a 43.500 euro. Alla base della gamma la versione Trend 2WD. Il sistema di trazione integrale intelligente Awd-i, disponibile su tutti gli allestimenti, prevede un sovrapprezzo di 2.500 euro. Nel periodo di lancio, a ottobre, Corolla Cross è stata proposta al prezzo d’attacco di 34.500 euro per la versione Trend 2WD, assicurando uno sconto di 3.500 euro in caso di finanziamento Toyota Easy, applicabile a tutte le combinazioni di allestimento e trazione.

Chi acquista un’ibrida Toyota può ottimizzarne il rendimento utilizzando l’app per smartphone Toyota MyT. In tal modo si tende a educare i possessori di Toyota ibride a guidare nella maniera più efficiente, massimizzando il funzionamento del motore elettrico. In base a questi dati si ha diritto a una serie di vantaggi, come sconti sui tagliandi, sconti sulla RC Auto e valore dell’usato più alto per le auto che hanno viaggiato per più tempo con il motore a benzina spento. Non mancano consigli per ottimizzare la guida di un’auto ibrida.

Toyota è un colosso mondiale con stabilimenti di produzione sparsi in tutto il mondo (9 in Europa). La nuova Corolla Cross Full Hybrid viene costruita nella fabbrica di Chachoengsao, in Thailandia, e in quella di Zhongli, a Taiwan. L’obiettivo dichiarato della Casa giapponese è vendere 400.000 unità in un anno entro il 2025. Ciò comporterebbe il raggiungimento di una quota del 9% all’interno del segmento dei Suv/Crossover ibridi di taglia media.