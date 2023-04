Toyota Yaris, storia della compatta che è nel club 10 milioni. Dalla prima ‘big-small’ del 1998 a quarta serie che esalta l’ibrido

VALENCIENNES - Progettata per seguire le orme della supermini Toyota Starlet, Yaris nasce alla fine degli Anni ‘90 come nuova auto compatta globale per il 21mo secolo. Per raggiungere questo obiettivo, Toyota decise che il modello avrebbe dovuto adottare un look moderno e implementare gli ultimi ritrovati tecnologici, riscrivendo le regole delle auto compatte con un rivoluzionario design ‘big-small’. Il primo assaggio di questa visione arrivò al Salone di Francoforte del 1997 con una concept car totalmente nuova, la Funtime, disegnata presso l’European Office of Creation di Toyota (Epoc) a Bruxelles, in Belgio. Un anno dopo, la prima generazione d Yaris fece il suo debutto in autunno al Salone di Parigi. A motorizzare l’innovativa Yaris di prima generazione c’era un avanzato ed efficiente 3 cilindri benzina da 1,0 litri (soprannominato Mighty Atom) che erogava una potenza equivalente a un tradizionale 1,4 litri. Una seconda motorizzazione venne introdotta successivamente nel corso del 2000, offrendo ai clienti del modello a cinque porte un’unità VVT-i da 1,3 litri e 87 Cv. Nel 2001, arrivò la Yaris T-Sport solo tre porte ed equipaggiata con un potente motore VVT-i da 1,5 litri che erogava 106 Cv a 6.000 giri/min, e presentava uno chassis ottimizzato e orientato alle performance, un telaio più rigido e interni sportivi.

La gamma di propulsori venne completata nel 2002 con un diesel D-4D da 1,4 litri. Diventata rapidamente una delle vetture preferite dai clienti di tutta Europa, Yaris cresce ancora con la sua seconda generazione, lanciata nel 2005. Maggiori dimensioni la rendono più spaziosa che mai, offrendo spaziosità che poteva rivaleggiare con i competitor di segmento C. Prestazioni ed efficienza venivano migliorate, così come la dinamica e il confort di guida, coadiuvati da una carrozzeria con basso coefficiente di resistenza aerodinamica (pari a 0,30). Le due varianti di carrozzeria (tre e cinque porte) adottano tre motori. Il nuovo benzina VVT-i da 1,0 litri offriva efficienza e prestazioni pur rimanendo leggero, con potenza (69 Cv) e coppia (93 Nm) ai vertici della categoria. L’unità VVT-i da 1,3 litri ereditata dalla generazione precedente continuava a raccogliere gradimenti grazie alla coppia ai bassi regimi e potenza agli alti migliorata per una guida sportiva ma confortevole. Il motore diesel D-4D da 1,4 litri si era evoluto e ora produceva 90 Cv a 3.600 giri/min. Per la Yaris TS - lanciata al Salone di Parigi del 2006 - la scelta cadeva su un nuovo motore Dual VVT-i da 1,8 litri e 132 Cv che portava la velocità massima a 194 km/h. Nel 2012, la terza generazione di Yaris rivoluziona il mercato delle compatte introducendo la motorizzazione Full Hybrid e diventando la Yaris tecnicamente più avanzata di sempre che così conquista il titolo di primo veicolo full hybrid nel segmento B.

Grazie alla tecnologia di ricircolo dei gas di scarico all’avanguardia e ad una pompa dell’acqua elettrica, la tecnologia Hybrid della Yaris ha guadagnato prestazioni ed efficienza da best-in-class con il powertrain da 100 Cv, oltre alla possibilità di guidare per la prima volta in modalità completamente elettrica, senza emissioni dallo scarico. Con la terza generazione del 2017 Yaris fa non solo un rivoluzionario passo avanti dal punto di vista tecnico, ma anche nel design esterno. Elegante e sofisticata - con un look completamente nuovo - la carrozzeria è aerodinamicamente molto efficiente, e fa scendere il coefficiente di resistenza a 0,287. Il ritorno di Toyota al FIA World Rally Championship (WRC) nel 2017 sotto Toyota GAZOO Racing porta allo sviluppo della Yaris GRMN in edizione limitata a 400 esemplari. Nel 2018 arriva anche la Yaris GR Sport primo modello con queste specifiche ad essere lanciato in Europa. Lanciata nel 2020 la quarta generazione di Yaris è stata progettata per essere l’auto compatta più sicura al mondo, grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) forniti di serie. È prima vettura compatta ad essere costruita su piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B. Un ritorno al concetto ‘big-small’ genera un look ancora più dinamico, con una carrozzeria più corta, più larga e più bassa rispetto al modello precedente, e un potente design esterno che esprime l’agilità e la compattezza necessarie per affrontare la guida e il parcheggio in città, pur mantenendo tanto spazio interno e ottimi livelli di confort.

L’efficienza complessiva del powertrain aumenta del 22% senza alcuna rinuncia in termini di prestazioni che beneficiano di una potenza totale del sistema di 116 Cv. L’ultima generazione del powertrain ibrido è stata ottimizzata in peso, prestazioni ed efficienza, esaltando le capacità di guida EV di Yaris. La serenità della trazione completamente elettrica può essere apprezzata a velocità fino a 130 km/h, mentre la maggiore potenza del motore elettrico garantisce brillanti accelerazioni.