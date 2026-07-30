Traffico in aumento a partire da questo weekend, previsti 16 milioni di veicoli in transito, il picco tra il 7 e il 9 agosto

«Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. A partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo la rete di Autostrade per l'Italia, in particolare a partire dalla mattinata di sabato 1 agosto inizieranno ad intensificarsi gli spostamenti in uscita dai principali centri urbani verso le località di villeggiatura. Il picco degli spostamenti si registrerà nel fine settimana del 7 e il 9 agosto. Complessivamente, nei due weekend più intensi dell'esodo, secondo le stime di Autostrade per l'Italia saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestiti dal Gruppo». E' quanto comunica Autostrade. «Le direttrici maggiormente interessate saranno, come di consueto, l'A1 Milano-Napoli e l'A14 Bologna-Taranto. A partire dalla seconda metà di agosto, inizieranno invece a registrarsi i rientri verso i grandi centri urbani, concentrati prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica - spiega - .

Per accompagnare gli spostamenti estivi, Autostrade per l'Italia ha predisposto un piano straordinario per la gestione della viabilità che prevede, tra le principali misure, la sospensione dei cantieri maggiormente impattanti lungo le principali direttrici autostradali. Il piano punta a garantire la massima disponibilità delle corsie possibile nei periodi caratterizzati dai maggiori volumi di traffico. Le attività riprenderanno progressivamente entro la prima metà di settembre, una volta esauriti anche i flussi legati al controesodo». «Anche per l'esodo estivo 2026, un ruolo centrale nella gestione dei flussi sarà svolto dalla tecnologia e dal monitoraggio in tempo reale della rete. A supporto del monitoraggio della rete sono attive quasi 5.000 telecamere, di cui circa 3.000 installate nelle gallerie, oltre 900 sensori per la rilevazione dei flussi di traffico e 400 centraline meteorologiche. Un sistema tecnologico diffuso che consente di seguire costantemente l'evoluzione della viabilità e supportare la gestione tempestiva di eventuali criticità", aggiungono.