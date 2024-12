Il traforo del Monte Bianco riaprirà lunedì 16 dicembre. La chiusura per lavori alla volta era scattata a settembre

Al termine di 15 settimane di chiusura totale per lavori, il traforo del Monte Bianco riaprirà come previsto lunedì 16 dicembre prossimo. I mezzi potranno tornare a circolare dalle 22, «dopo lo svolgimento dell'esercitazione annuale di sicurezza organizzata sotto l'egida delle autorità di prefettura italiana e francese, che vedrà coinvolti oltre 100 partecipanti italiani e francesi», comunica il gestore, il Geie-Tmb. La chiusura era scattata il 2 settembre scorso. La riapertura è «subordinata all'esito positivo dei test funzionali dei sistemi di sicurezza, in corso dal 4 dicembre. I due cantieri-test di risanamento della volta avviati lo scorso 2 settembre sono in fase di conclusione, dopo 105 giorni consecutivi di intensa attività che hanno visto impiegate 24 ore su 24 più di 150 persone, per un totale di oltre 150.000 ore di lavoro». Per le due società concessionarie del traforo (Sitmb per la parte italiana e Atmb per quella francese), tale progetto rappresenta nel 2024 un investimento di 24 milioni di euro.