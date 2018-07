Trattore tagliaerba da 240 km/h. Mean Mover V2 con motore Honda CBR1000FF punta a nuovo record velocità

ROMA - Si chiama Mean Mover V2, è firmato da Honda (o meglio da un partner del reparto corse del BTCC, il Team Dynamics) ed è pronto a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e toccare una velocità di punta di 240 km/h. Non si tratta però di un bolide da pista, ma piuttosto di un trattorino tagliaerba a motore apparentemente simile dai tanti modelli che Honda vende con successo nel mondo per l cura dei prati, ma completamente riprogettato per battere i diversi record di velocità per questa bizzarra categoria di veicoli.

Un primo Mean Mover era già stato realizzato da Honda nel 2014 ed aveva fissato il primato a 187,61 km/h, ma successivamente un tagliaerba Viking dotato di motore V8 Chevrolet lo aveva polverizzato viaggiando a 214,85 km/h. Ora la Casa giapponese ha fatto le cose con la consueta precisione: ha modificato un tagliaerba Honda HF2622 installando un telaio in acciaio completamente riprogettato, un motore 4 cilindri 1.0 da 192 cv (prelevato da una moto Honda CBR1000RR Fireblade SP) e lo ha accoppiato ad un cambio a 6 marce con cui tentare il nuovo record. Naturalmente conservando l'aspetto del trattorino HF2622 e installando - come richiesto dal regolamento - anche la sezione delle lame tagliaerba, naturalmente sollevate da terra quel tanto che basta per filare sull'asfalto come una supercar.