La trazione 4X4 Suzuki entra nell’era elettrica. A Nuova Delhi presentato il concept EV eVX

Suzuki ha scelto la cornice dell’ Auto Expo 2023 di nuova Delhi per muovere ufficialmente il suo primo passo in elettrico, con la presentazione del concept EV eVX. È un suv completamente elettrico spinto dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki. La sua introduzione sul mercato è prevista per il 2025. La casa giapponese non ha dichiarato la potenza del motore, mentre la batteria da 60 KWh fornisce un’autonomia massima stimata di 550 km.

Suzuki ha come obiettivo quello di portare avanti l’eredità 4x4 del marchio nell’era dell’elettrico, per continuare ad offrire quell’esperienza di guida capace di calamitare milioni di appassionati nel mondo. «Sono lieto di presentare eVX, il nostro primo EV strategico a livello globale - ha detto il presidente della casa giapponese Toshihiro Suzuki - Per il Gruppo Suzuki, affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO2. Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare».