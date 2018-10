Trenitalia lancia nuova promozione con Mytaxi. Ad ottobre l'integrazione treno-taxi è ancora più smart

ROMA - Garantire una mobilità integrata door to door, dal primo all’ultimo miglio: è l’obiettivo della partnership fra Trenitalia e mytaxi, che prosegue oggi con una nuova promozione in grado di rendere l’esperienza di viaggio ancora più positiva, oltre che smart, conveniente e digitale. Per tutto il mese di ottobre, infatti, i clienti Trenitalia che comprano un biglietto del treno da o per Roma, Milano o Torino potranno acquistare anche un voucher mytaxi del valore di 10 euro a soli 5 euro, risparmiando così il 50% del costo totale del buono che, una volta acquistato, sarà valido per una corsa in taxi pagata tramite App fino al 30 giugno 2019.

Per ottenere i buoni mytaxi si potrà richiederli presso le biglietterie e agenzie autorizzate oppure acquistarli su trenitalia.com, dove i clienti, al momento del pagamento, dovranno scegliere l’opzione mytaxi. Una volta completato l’acquisto del viaggio, il buono mytaxi verrà inviato insieme al biglietto ferroviario, sul titolo di viaggio i clienti troveranno poi il codice da inserire nella App mytaxi.